Dießener Liebfrauenschule ist beim Fach IT vorne dran

Die Dießener Liebfrauenschule nimmt an einem bayernweiten Pilotprojekt teil. Informationstechnologie wird dabei zum Fach für die Abschlussprüfung.

Das Unterrichtsfach Informationstechnologie (IT) vermittelt Grundlagen der Informatik (Datenverarbeitung, Programmierung, Datennetze, Schaltungen) und verknüpft diese mit praktischen Anwendungen (Textverarbeitung, Bildbearbeitung, Tabellenkalkulation, CAD, Technischem Zeichnen). Besonderes Augenmerk wird darauf beispielsweise in der Dießener Mädchenrealschule gelegt, wie aus einer Mitteilung der Schule hervorgeht. Fünf Schülerinnen nahmen jetzt erstmals - alle mit Erfolg - an einer freiwilligen Abschlussprüfung teil, die bayernweit erst ab 2025 möglich sein wird.

Unterrichtet wird das Fach IT an der Liebfrauenschule von der 5. Jahrgangsstufe und je nach Wahlpflichtfächergruppe bis zur 10. Klasse. Eine freiwillige und damit zusätzliche Abschlussprüfung neben den vier Hauptfächern ist für alle Realschulen in Bayern erst ab März 2025 möglich. Im Schuljahr 2018/2019 wurde jedoch die Pilotphase gestartet, an der auch die Dießener Mädchenschule teilnimmt. In diesem Schuljahr konnte der erste Kurs an der Prüfung teilnehmen. Fünf Schülerinnen haben sich über die Dauer eines Schuljahres in einer wöchentlichen Doppelstunde am Nachmittag auf diese Prüfung vorbereitet.

Im nächsten IT-Kurs sind acht Schülerinnen aus Dießen dabei

Folgende Schwerpunkte können im Vorbereitungskurs thematisiert werden: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanksysteme, Technisches Zeichnen und CAD, Datennetze oder Modellierung und Codierung von Algorithmen.

Alle Schülerinnen haben erfolgreich an der ersten zusätzlichen Prüfung mit Erfolg teilgenommen und neben dem üblichen Unterricht in der Abschlussklasse eine Leistung erbracht, die eigens im Abschlusszeugnis aufgeführt werden kann und vertiefte Kenntnisse bescheinigt. Im nächsten Vorbereitungskurs, der seit März läuft, nehmen acht Schülerinnen teil. Der Kurs mit der zusätzlichen Abschlussprüfung soll ein bleibendes Angebot der Schule werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch