Dießener Mädchenrealschule wird erstmals von einem Mann geleitet

74 Jahre lang leiteten Frauen, vor allem Ordensschwestern, die Liebfrauenschule in Dießen. Ab Sommer steht erstmals ein Mann an der Spitze der katholischen Schule.

Die Dießener Mädchenrealschule (Liebfrauenschule) bekommt erstmals in ihrer bislang 74-jährigen Geschichte einen Mann als Schulleiter. Am Mittwoch gab die Schule bekannt, dass Josef Karl Pritzl ab 1. August die Schule leiten wird, deren Trägerin das Schulwerk der Diözese Augsburg ist. Bislang war die Schule stets von Ordensschwestern und in den vergangenen 16 Jahren von Theresa Wilhelm geführt worden. Sie ist seit 30 Jahren an der Liebfrauenschule tätig, davon 16 Jahre als Schulleiterin, und geht im Sommer in den Ruhestand.

Der 54-jährige Josef Karl Pritzl kennt die Mädchenschule wie seine Westentasche, heißt es in einer Mitteilung. Seit 23 Jahren unterrichtet er hier die Fächer Mathematik und Physik, ist als Systembetreuer tätig und sammelt seit sechs Jahren Leitungserfahrung als Konrektor.

Der neue Schulleiter unterrichtet seit 2000 an der Liebfrauenschule in Dießen

Geboren und aufgewachsen in München, studierte er nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann das Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Mathematik und Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität. Nach seinem Referendariat in München und Olching trat er im September 2000 an der Liebfrauenschule Dießen in den Dienst des Schulwerks. „Wir sind froh, dass wir mit Herrn Pritzl jemanden gefunden haben, der sich hundertprozentig mit der Liebfrauenschule identifiziert und bereits viel Leitungserfahrung mitbringt“, betont Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Josef Karl Pritzl wird ab 1. August die Liebfrauenschule in Dießen leiten. Foto: Juergen Naglik

Als Konrektor habe der zweifache Familienvater sein organisatorisches und verwaltungstechnisches Geschick bereits unter Beweis gestellt. Weiterhin habe sich Josef Karl Pritzl als Schulnetz-Trainer an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen engagiert.

Seine zukünftige Aufgabe als Schulleiter gehe er mit großer Motivation und im Wissen um seine eigenen Fähigkeiten und der seines Teams optimistisch an, wie es weiter heißt. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, die wertschätzende Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft so weiterzuführen und zu gestalten, wie ich diese seit nunmehr 23 Jahren erlebe“, sagt er und fügt an, „dabei setze ich besonders auf eine maßvolle Weiterentwicklung der Schule unter Einbeziehung meines Schulleitungsteams und des Kollegiums.“ (AZ)

