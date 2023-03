Einschränkungen in der Mehrzweckhalle: Wann werden die Vereine informiert?

Plus Seit etlichen Monaten kann die Dießener Mehrzweckhalle nur noch eingeschränkt genutzt werden. Jetzt spricht eine Gemeinderätin die Angelegenheit an.

Bereits im November hatte die Dießener Gemeindeverwaltung einen Informationsabend für Trainer, Lehrkräfte und Veranstaltungsverantwortliche zu den Nutzungsbeschränkungen angekündigt, die derzeit wegen Brandschutzmängeln für die Mehrzweckhalle bestehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung meldete sich diesbezüglich Hannelore Baur ( SPD) zu Wort.