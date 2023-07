Dießener Mittelschule verabschiedet Neunt- und Zehntklässler

Die Dießener Carl-Orff-Schule feiert ihre Absolventen. Diese haben inzwischen ihre ersten Songs für den Soundtrack des Lebens geschrieben.

„It´s something unpredictable" – unvorhersehbar - diese Songzeilen fassten die Schulzeit beider Abschlussfeier der M10 an der Carl-Orff–Schule in Dießen treffend zusammen. Am Freitag wurde ein Jahrgang entlassen, dessen Schulzeit mehr als bei jedem anderen Jahrgang von der Corona-Pandemie geprägt war. Neben dem ungewohnten Homeschooling, das für viele Schüler sehr belastend war, mussten sie auch auf viele schöne Erlebnisse wie Klassenfahrten und gemeinsame Projekte verzichten.

Schulleiter Michael Kramer betonte, dass diese Zeit der Pandemie nun nicht mehr offensichtlich sei und die Leistungsgesellschaft erwarte, dass man jetzt wieder funktioniere. Dennoch seien in der Schule die Auswirkungen auf die Schüler sehr wohl noch spürbar und man versuche, diese nach Kräften aufzufangen. Schulangst, Panikattacken bis hin zu Depressionen – mutig trug eine Schülerin ihre sehr persönliche, leidvolle Geschichte vor und berührte damit die anwesenden Gäste sehr. Klassensprecher Carter Haseneder betonte, dass die Schüler gelernt hätten, mit Schwierigkeiten und Hindernissen in dieser Zeit umzugehen.

Absolventen der Carl-Orff-Schule sollen den Soundtrack des Lebens weiterschreiben

Michael Kramer dankte den Lehrkräften - insbesondere dem Klassenleiter Mario Zahn - die den Schülern immer mit Respekt, Verständnis und einem offenen Ohr begegnet seien. Mario Zahn war es dann auch, der in seiner Rede die Schüler aufforderte, ihren Soundtrack des Lebens weiterzuschreiben. Mit einer Schallplatte symbolisch im Gepäck erklärte er seinen Schülern, dass jeder von ihnen bereits schöne, traurige oder laute Lieder geschrieben hätte und sicher auch welche, die mit der Schulzeit zu tun hätten. Nun kämen neue Songs hinzu. Er wünschte den Schülern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und forderte die Schüler auf: Lasst uns an euren Soundtracks teilhaben und besucht uns mal wieder an der COS.

Im Anschluss an die Rede wurden die Zeugnisse von Schulleiter Michael Kramer an die Schüler übergeben. Außerdem erhielten die fünf Besten aus der Hand von Bürgermeisterin Sandra Perzul als Belohnung einen Gutschein. Naheliegend, dass die Lehrerband die Feier mit dem Song untermalte: It's something unpredictable – but in the end it's right!

Manchmal können die Schüler auch den Lehrern etwas beibringen

Ebenfalls in einem feierlichen Rahmen wurden den Neuntklässlern die Zeugnisse überreicht. Schulleiter Michael Kramer bedankte sich bei der Begrüßung der Gäste für die Unterstützung der Schule von allen Seiten. Besonders betonte er die gute Zusammenarbeit mit dem Markt Dießen. Bürgermeisterin Sandra Perzul zeigte in ihrer Rede Verständnis für Eltern und Schüler. Beide Seiten seien wahrscheinlich erleichtert, dass diese Reise nun beendet sei. Sie wünschte den Schülern für ihren weiteren Weg viel Glück und schöne Momente.

"Endlich frei und Spaß dabei" - so lautete das Motto bei der Verabschiedung der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler an der Carl-Orff-Schule in Dießen. Foto: Carl-Orff-Schule

„Wie oft lobst du dich selber?“ Diese Frage stellten die Elternbeiratsvorsitzenden Katrin Raesig und Melanie Holz und forderten alle Anwesenden auf, sich auf die Schultern zu klopfen. Klassenelternsprecherin Ljubinka Janosevic dankte den Lehrkräften für ihren Einsatz.

Einen Einblick in das Schülerleben mit Erzählungen von schönen aber auch belastenden Erlebnissen gaben Franziska Hündl, Emilia Frieb und Nico Traidl in ihrer Rede. Gelegentlich hätten sie auch die Chance gehabt den Lehrkräften etwas beizubringen – Stichwort Umgang mit der Technik.

Wie schnell aus Kindern junge Erwachsene werden

Diese Anspielung nahmen die Klassenleiter Annette Trischberger und Dominikus Deutschenbaur mit Humor und konterten geschickt mit Anekdoten aus dem Unterricht und von der Abschlussfahrt. Ein Videozusammenschnitt der letzten drei Schuljahre zeigte, wie schnell die Zeit verging und aus Kindern junge Erwachsene wurden, von denen jeder Einzelne wertvoll sei.

Darauf war Schulleiter Kramer besonders stolz. Sie seien Mitglieder unserer Gesellschaft und würden mit ihren Händen in den verschiedensten Berufen nun Spuren hinterlassen. Er forderte die Absolventen auf: „Seid mutig verfolgt eure Träume mit Leidenschaft und Begeisterung. Macht's gut.“

Nach der Zeugnisübergabe geht es zum Abschlussball des Tanzkurses

Nach der Zeugnisübergabe ehrte Bürgermeisterin Perzul die besten Schüler: Franziska Hündl, Leah Ufer, Johannes Schuster und Johannes Roming.

Direkt im Anschluss an die Feier ging es zum mit Spannung erwarteten Tanzkursabschlussball in Denklingen, für den die Schüler die Wochen vorher fleißig geübt hatten. Hier bewiesen sie, dass sie zu jungen Erwachsenen herangereift waren und die COS sie mit Stolz und Zuversicht auf ihre weitere Reise entlassen kann.