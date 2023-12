Dießener Münsterkonzerte zum Jahreswechsel mit Orgel und Trompete

Mit Orgel und Trompete ist an Silvester und Neujahrs im Marienmünster in Dießen für eine festliche Atmosphäre gesorgt. Stephan Ronkov und Josef Kronwitter spielen gemeinsam.

Mit Musik aus dem Jahr, mit Musik in das Jahr - so halten es die Dießener Münsterkonzerte auch beim kommenden Jahreswechsel und laden zum traditionellen Silvester- und Neujahrskonzert ein. Welche Besetzung passt für ein solches Festkonzert besser als Orgel und Trompete?

So hat Münsterorganist Stephan Ronkov für den Silvesterabend und den Neujahrsnachmittag zusammen mit Trompeter Josef Kronwitter ein Programm ausgesucht, das die Festlichkeit des Trompetenspiels und die Majestät und die Stärke einer gewaltigen Orgel, verbunden mit dem Erleben eines gewaltigen Kirchenraums, zusammenbringt. Zu hören sind in diesem Jahr unter anderem Georg Friedrich Händels Suite in D und das "Alla Hornpipe", ein Voluntary in D von John Stanley, der Hirtenpsalm von Oskar Lindberg sowie Werke von Edward Elgar und Johann Sebastian Bach.

Die Konzerte finden am Silverstabend um 21.30 Uhr (Einlass ab 20.45 Uhr) und am Neujahrstag um 16 Uhr (Einlass ab 15.15 Uhr) im Marienmünster statt. Eintrittskarten können über die Website der Dießener Münsterkonzerte (www.muensterkonzerte-diessen.de) bestellt werden, eine telefonische Reservierung ist unter 08807/3229749 möglich. Restkarten gibt es an der Tageskasse. (AZ)

