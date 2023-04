Dießener Musikschule beginnt Jubiläumsjahr mit Frühlingskonzert

Zum Auftakt der 40-Jahr-Feiern der Dießener Musikschule schöpfen die Musikerinnen und Musiker aus dem Vollen und müssen gleichzeitig Abschied nehmen.

Endlich wieder Frühling, endlich wieder ein Frühlingskonzert im Theatersaal des Augustinum Ammersee. Darüber freuten sich die Mitwirkenden der Musikschule Dießen und deren Gäste gleichermaßen. Alle waren gekommen, um die Auftaktveranstaltung zum 40. Jubiläum der Musikschule zu erleben. Und so schöpfte man musikalisch aus dem Vollen. Die Kleinsten aus der musikalischen Früherziehung waren ebenso dabei, wie zahlreiche Solisten, Ensembles, das Musikschulorchester oder der Seniorenchor Die Goldammern.

Er freue sich sehr, dass die Musikschule nach drei Jahren wieder im Theatersaal der Seniorenresidenz auftreten dürfe, betonte Thomas Schmidt, Leiter der Musikschule Dießen, bevor er den Taktstock hob, um mit seinem bunten, altersgemischten Orchester die mitreißende "Jupiter-Hymne" von Gustav Holst anzustimmen. Geradezu feierlich wurde es beim Finale der 5. Symphonie von Tschaikowsky. Mit Orff-Instrumenten und einem Indianerlied eroberten anschließend die Kinder aus der musikalischen Früherziehung die Herzen im Saal. Wie schön Blasmusik sein kann, erlebte man, als das Blechblüten-Ensemble (Leitung: Thomas Schmidt) und das Blockflötenensemble (Leitung: Barbara Schmelzer) abwechselnd volkstümliche Stücke spielten.

Einen langen Atem brauchte Thomas Schmidt, Leiter der Musikschule Dießen, beim Alphornspielen. Foto: Musikschule Dießen

Bei der Alphorn-Ballade (Dennis Armitage) musste Thomas Schmidt auf seinem knallroten, ausziehbaren Alphorn sein Bestes geben, was dank einer ausgefeilten Atemtechnik gelang. Beim Boarischen oder beim Herzsprung-Walzer tanzte man in Gedanken mit.

Trotzdem fiel der Wechsel zu den romantischen Kunstliedern von Felix Mendelssohn Bartholdy, die der Musikschulchor Cäcilia Nova (Leitung: Fridolin Zimmer) anschließend anstimmte gar nicht schwer. Und der Seniorenchor des Augustinums, Die Goldammern, wagte mit dem norddeutschen Volkslied “Dat du min leevstern büst" und mit dem schottischen Frühlingssong "My Bonnie" einen Blick in die Ferne und sangen von Frühlingsgefühlen.

Großen Applaus gab es für Sabine Eggebrecht. Die langjährige Gitarrenlehrerin war trotz gesundheitlicher Einschränkungen zum Jubiläumskonzert gekommen, um sich nach ihrer 32-jährigen Lehrtätigkeit zu verabschieden.

Ihren musikalischen Abschied möchte sie am 2. Juli, ab 17 Uhr, im Haus Mosaik im SOS-Kinderdorf geben. Dort wird sie ihre Märchengeschichte "Der kleine Fiepolin" vorstellen. Hannelore Baur, Vorsitzende des Musikschulvereins, bedankte sich mit Blumen bei Sabine Eggebrecht und erinnerte daran, dass in Eggebrechts Gitarrenklasse unzählige Kinder- und Jugendliche ihre Liebe zu diesem Instrument entdeckt haben.

Mit "Celebration" von Kool and The Gang, intoniert vom Musikschulorchester, ging es nach der Pause mit Schwung weiter. David Herrmann und Louis Lutz trommelten mit ihrem Lehrer Andreas Langanki virtuos "Djolé", einen Maskentanz aus Sierra Leone.

Unter den weiteren Beiträgen ist insbesondere die Sonate für Violine von Jean-Marie Leclair zu erwähnen, aus der Isabel Maier ein Solostück perfekt vortrug. Wie Thomas Schmidt betonte, ist es ihm ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die 16-jährige Musikschülerin ein Multitalent sei. "Isabel spielt auch Klavier und hervorragend Trompete."

Für ihren afrikanischen Maskentanz, getrommelt auf der Djembé, bekamen David Herrmann und Luis Lutz, gemeinsam mit Lehrer Andreas Langanki (links) langen Applaus. Foto: Musikschule Dießen

Bei "Concertino", einem Wettbewerb, vergleichbar mit "Jugend musiziert", habe Isabel mit ihrer Trompete beim Bezirksentscheid 100 von 100 möglichen Punkten erreicht. Den Verbandsentscheid habe sie daraufhin als Tagessiegerin mit 98 von 100 Punkten absolviert und beim Landesentscheid 82 Punkte erreicht. Etwas Besonderes sei auch, die junge Musikerin immer von ihrem Bruder Thomas am Klavier begleitet worden sei. Eine Aufgabe, die normalerweise ausgebildete Musiklehrer übernehmen, wie Schmidt erklärte. Dem Lob folgte ein Präsent in Form eines Gutscheins für die Geschwister.

Die Musikschule feiert eine Rock-Pop-Nacht in Dießen

Die letzten beiden Songs des Frühjahrskonzerts präsentierte die Musikschulband Sealounge. Ein feiner, fast schon sphärischer Sound, am Piano Thomas Maier. Mehr von Sealounge und zwei weiteren Musikschulbands ("Beyond Brightness", "Thursdays") gibt es bei der Rock-Pop-Nacht der Dießener Musikschule am Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, in der Freien Kunstanstalt in Dießen. (AZ)