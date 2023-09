Dießen

Dießener reagieren zurückhaltend auf Geothermie-Initiative

Seit 1994 gibt es die Geothermie-Anlage in Neustadt/Glewe in Mecklenburg-Vorpommern. Sie dient der Wärmeversorgung, die Stromproduktion wurde 2010 eingestellt. Jetzt wird auch am Ammersee wieder über die Nutzung von Energie aus dem Erdinnern diskutiert.

Plus In Finning und Windach setzt man auf Energie aus der Tiefe große Hoffnungen. In Dießen ist man da skeptischer – auch aufgrund früherer Erfahrungen.

Zurückhaltend reagiert der Dießener Gemeinderat auf die Geothermie-Initiative der Gemeinden Finning und Windach. Konkret hatte dazu der Windacher Gemeinderat beschlossen, sich das Bergrecht für einen Claim im Raum Ammersee/West zu sichern und für die Suche nach heißem Wasser und die etwaige Realisierung einer Energieversorgung mit Tiefenwärme 18,5 Millionen Euro bereitzustellen. Derzeit wird abgefragt, inwieweit umliegende Gemeinden das Projekt mittragen würden.

Diesbezügliche Zusagen machte der Dießener Gemeinderat nicht. Mit 20:4 Stimmen wurde Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) lediglich beauftragt, mit Windach und Finning in Kontakt zu bleiben und an einem weiteren Treffen, das im Oktober geplant ist, teilzunehmen.

