Dießener Schule begeistert sich weiterhin für die Musik

Kultusministerin Anna Stolz würdigt die "Musikbegeisterten Schulen" in Bayern. Darunter ist auch wieder eine Schule aus Dießen.

Die Musik erlebte am 6. März einen feierlichen Höhepunkt in Bayerns Schulen, als die "Musikbegeisterten Grundschulen" aus allen Teilen des Freistaats zur Veranstaltung in der Münchener Residenz zusammenkamen. Die Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen wurde von Studienrätin Barbara Kling und Schulleiter Michael Kramer auf dieser Veranstaltung vertreten. Begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Kinderchören und musikalischen Darbietungen, bot die Veranstaltung einen Einblick in die Rolle der Musik im bayerischen Bildungssystem, informiert eine Mitteilung der Schule.

Kultusministerin Anna Stolz betonte den Wert der Musik in der Bildung und würdigte das Engagement der zertifizierten Grundschulen, die für ihre Leistungen im Bereich der musikalischen Bildung ausgezeichnet wurden. „Musik fördert die Kreativität, tut der Seele gut und stärkt noch dazu die Gemeinschaft. All das beweisen uns die ,Musikbegeisterten Grundschulen' mit ihrem außergewöhnlichen Engagement – weit über den Musikunterricht hinaus“, so die Ministerin.

Stolz hob auch die Bedeutung einer klaren Ausrichtung im Bildungswesen hervor. In Bezug auf die aktuelle PISA-Debatte stellte sie klar: „Es ist schlichtweg falsch, dass Musik, Kunst sowie Werken und Gestalten in einem Gemeinschaftsfach zusammengelegt werden. Sie bleiben selbstverständlich eigenständige Fächer – auch im Stundenplan. Außerdem kann jedes dieser Fächer weiterhin mit genauso vielen Stunden wie bisher unterrichtet werden. Unsere Schulleitungen und Lehrkräfte erhalten die hierfür notwendigen Gestaltungsspielräume.“

"Unsere ,Musikbegeisterte Grundschule' in Dießen ist für uns nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch der Inspiration und der Gemeinschaft. Die Veranstaltung in der Residenz und die Ehrung durch Frau Staatsministerin Stolz sind für uns eine große Wertschätzung auf unserem Weg, die Musik als integralen Bestandteil der Bildung weiter zu festigen." Darüber waren sich Studienrätin Barbara Kling und Schulleiter Michael Kramer einig, die die Auszeichnung im Namen des Kollegiums der COS in Empfang nahmen. (AZ)

