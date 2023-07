Dießener Segelclub ist auch mit 100 Jahren topfit

Der Diessner Segelclub hat Grund zum Feiern: Er besteht seit 100 Jahren und hat dabei etliche Wirtschaftskrisen und andere schwierige Phasen überstanden.

Der 1Vorsitzende des Diessner Segelclubs (DSC), Johann Fastl brachte es bei der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen auf den Punkt: Der Jubilar sei extrem robust, da er einen Weltkrieg Kriege, etliche Wirtschaftskrisen und die völlige Zerstörung seines Clubhauses überlebt habe. Und er sei topfit, da er ein lebendiges Vereinsleben, international erfolgreiche Sportler und eine erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen könne.

Der Vorsitzende des Diessner Segelclubs, Johann Fastl, bei der 100-Jahr-Feier. Foto: Annette von Loeffelholz

Bürgermeisterin Sandra Perzul betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung des Clubs für den Ort und übergab eine Spende für die Jugendarbeit. Landratsstellvertreter Erich Püttner schwärmte nicht nur vom Segelsport, sondern auch von der vorbildlichen Jugendarbeit des Vereins, die einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leiste. Sibylle Merk, Präsidentin des Bayerischen Seglerverbands, wünschte dem Club weiterhin viel Erfolg auf seinem Weg und unterstrich diese Wünsche ebenfalls mit einer Spende für die Jugendarbeit.

Vor einem perfekten Setup wurde bis zur Morgendämmerung gefeiert

Mehr als 350 Mitglieder und Gäste von vielen Behörden und Vereinen aus Dießen und rund um den Ammersee waren der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt, die von einem sehr engagierten Team vorbereitet worden war. Von der aufwendigen Festschrift über ein Feuerwerk an kulinarischen Highlights, vom prachtvollen Wetter über Aperitifs zur Livemusik auf dem festlich hergerichteten Fahrsteg und dem Dancefloor mit DJ: Das Setup war perfekt und so war es nicht weiter verwunderlich, dass die letzten Gäste erst in der Morgendämmerung heimgingen, wie es in einer Mitteilung des DSC abschließend heißt. (AZ)

