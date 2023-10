Dießen

vor 49 Min.

Dießener Seniorenbeirat fordert "Runden Tisch" zu Gänsen

Gänse am Ammersee sind eigentlich ganz nett anzuschauen. An den Badeplätzen wie in St. Alban sind sie freilich wegen ihrer Hinterlassenschaften nicht gern gesehen.

Plus Strandbad St. Alban, Toiletten, Bürgertreff: Beim Seniorenbeirat in Dießen gibt es viel zu besprechen. Vor allem aber geht es dem Gremium darum, besser wahrgenommen zu werden.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der Dießener Seniorenbeirat hat in seiner jüngsten Sitzung Verwaltung und Gemeinderat wieder einige Themen aufgesetzt. Ein Dauerbrenner ist dabei das Strandbad in St. Alban. An dessen Bewirtschaftung üben Mitglieder des Gremiums schon länger Kritik. Zuletzt wurde nun bekannt, dass die seit zwei Jahren dort tätigen Pächter den Vertrag mit dem Markt Dießen gelöst haben. Mit einem Antrag an die Gemeinde formuliert der Beirat jetzt einige Forderungen an künftige Pächter der Freizeitanlage.

Ganz oben steht dabei die Forderung, der Gemeinderat möge sich darum kümmern, dass der künftige Pächter aus dem nahen Umfeld von St. Alban kommt und die Örtlichkeit kennt. Die nach Meinung des Seniorenbeirats unzulängliche Bewirtschaftung des Strandbads habe ihre Ursache auch darin gehabt, dass die Pächter, die auch am Staffelsee einen Strandkiosk bewirtschaften, nicht vor Ort gewesen seien und hier nur Hilfspersonal beschäftigten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen