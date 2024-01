Dießener Sportler freuen sich über weltweite Erfolge

Zum Neujahrsempfang in Dießen gehört auch die Ehrung von Sportlern: Wer 2023 beim Segeln, Schießen, Triathlon, Tanzen, Skaten, Radfahren und Futsal erfolgreich war.

Welche unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten Menschen haben, hat sich auch in diesem Jahr wieder beim Dießener Neujahrsempfang gezeigt - speziell bei der Ehrung von elf Sportlerinnen und Sportlern, die im vergangenen Jahr viele sportliche Erlebnisse hatten und Erfolge verzeichneten - beim Schießen, Triathlon, Segeln, Radfahren, Skaten, Futsal, Volkstanz und Bergsteigen. Bürgermeisterin Sandra Perzul händigte den Geehrten als Anerkennung Gutscheine für ein Sportgeschäft aus.

Einige Sportlerinnen und Sportler kannte man auch schon von Ehrungen aus den vergangenen Jahren, aber es kommen jedes Jahr auch neue hinzu: zum Beispiel Dr. Tomás Jelinek. Er lebt seit drei Jahren in Dießen und gehört zum exklusiven Kreis der Bergsportler, die alle "Seven Summits" bestiegen haben, das sind die jeweils höchsten Gipfel in Asien, Afrika, Europa, Australien, Nord- und Südamerika und der Antarktis. Außerdem nimmt Jelinek regelmäßig an Ultra Trails und diversen Treks teil. "Man muss vor allem stur sein, um oben anzukommen", erklärte Jelinek die für ihn wesentliche Eigenschaft eines Bergsteigers.

Manche Dießener Sportler kommen viel auf der Welt herum

Viel auf der Welt herumgekommen ist im vergangenen Jahr auch der Triathlet Dominic Wimmer: So fand sich im Terminkalender unter anderem die Teilnahme an der EM in der Sprintdistanz in München, die Langdistanz-WM auf Ibiza (Platz 15), die Sprint-WM in Hamburg (Einzel und Mixed Team), die 70.3 WM in Utah, die Ironman-WM in Nizza, die Bayerische Meisterschaft (3. Platz) und die Oberbayerische Meisterschaft mit Titelgewinn.

Die Speedskaterin Dr. Claudia Bregulla-Linke konnte sich über Gold bei Bayerischen Meisterschaften im Halbmarathon freuen, Gold und Silber bei den Deutschen Meisterschaften in der Marathondistanz, beim Ironman World Championship Hawaii "Sub 12" wurde sie 22. und Weltmeisterin im Wintertriathlon und -duathlon in ihrer Altersklasse, außerdem wurde Bregulla-Linke zur Sportlerin des Jahres des Landsberger Tagblatts gewählt.

Der Speedskater Franz Sanktjohanser gewann bei der Bayerischen Meisterschaft im Halbmarathon Gold und Bronze und Silber bei der Deutschen Meisterschaft in der Marathondistanz.

Philipp Ropers, der Spielertrainer des MTV Dießen, wurde mit dem SSV Jahn 1889 Regensburg deutscher Futsal-Meister und erwarb zuletzt die höchste Trainerlizenz im deutschen Nachwuchsfußball.

Jürgen Schüppel aus Dießen: ein Triathlet, der auch rudert

Dr. Jürgen Schüppel sammelte in seiner Altersklasse nicht nur Platzierungen bei Weltmeisterschaften und bayerischen Meisterschaften im Triathlon und Duathlon, sondern fing auch wieder mit dem Rudern an und kam beim Roseninselachter (offene Klasse Doppelachter Starnberg) auf einen ersten Platz.

Maria Scheidl kam beim Dirndldrehen um den Bayerischen Löwen auf den ersten Platz.

Mehrere Sportler konnten nicht zur Ehrung beim Neujahrsempfang kommen.

Der Sportschütze Maximilian Ulbrich wurde Europameister mit der Druckluftwaffe in Tallinn und mit dem Luftgewehr jeweils Zweiter beim ISSF World Cup in Kairo und bei den European Games in Krakau sowie 31. bei der Weltmeisterschaft in Baku.

Der Segler Moritz Hagenmeyer gewann bei der Europameisterschaft in Quiberon die Bronzemedaille U21 und wurde Vierter bei der Senioren-Gesamtwertung in der Bootsklasse WASZP.

Kilian Weise wurde Deutscher Meister im Starboot 2023 in Überlingen am Bodensee.

Der Radsportler Alexander Steffens nahm unter anderem erfolgreich an Rennen in Schottland, auf der Insel Man, am Mondsee, in Hamburg, in der Schweiz und Kroatien teil.