Dießener Töpfermarkt: Die Aussteller stehen schon fest

Wegen des frühen Ostertermins ist heuer auch der Dießener Töpfermarkt früh dran. Was ab dem 9. Mai zwischen Seeanlagen und Traidtcasten geboten ist.

Weil Ostern heuer früh ist, ist auch Christi Himmelfahrt bereits am 9. Mai und entsprechend früh ist auch der Dießener Töpfermarkt dran, der traditionell an diesem Feiertag eröffnet wird und bis zum darauffolgenden Sonntag, 12. Mai, dauert. Inzwischen steht fest, wer in diesem Jahr die 170 Standplätze in den Seeanlagen besetzen wird. „Für dieses Jahr gab es besonders viele Neubewerbungen, darunter viele junge“, freut sich Marktleiter Wolfgang Lösche. Von der Aufnahmejury seien 17 neue Werkstätten ausgewählt worden, darunter zahlreiche Franzosen und Italiener, aber auch erstmals Teilnehmer aus Litauen und Georgien. Erneut vertreten ist die Ukraine.

Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu abstrakten Kunstwerken reicht die Palette internationaler keramischer Vielfalt, die auf dem Dießener Töpfermarkt präsentiert wird. „Die Kombination der ausgewählten, hochkarätigen Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern in unseren neugestalteten Seeanlagen ist fantastisch und zeigt jedes Jahr aufs Neues, welches künstlerische Highlight bei uns geboten wird“, wird Bürgermeisterin Sandra Perzul in einer Mitteilung zitiert. „Dies wird auch jedes Jahr durch die vielen tausend Besucher deutlich, die gerne zum Töpfermarkt in die Gemeinde kommen."

Im zentralen Pavillon beim Dießener Töpfermarkt geht es um Trinkgefäße

Themen sind neben „Keramik am See“ in den Seeanlagen, der Dießener Keramikpreis und der Keramikweg mit Ausstellungen im Kulturforum Blaues Haus, im Traidtcasten und im Taubenturm. Im zentralen Ausstellungspavillon von Erwin Kloker inmitten des Marktgeschehens werden Trinkgefäße für Cidre, Saft, Wein und Bier zu sehen sein.

„Der Dießener Töpfermarkt signalisiert ein gemeinsames kulturelles, europäisches Miteinander und ist ein Zeichen der Völkerverständigung“, betont Wolfgang Lösche, ganz besonders freue ich mich auf die Präsentation der Keramikklasse der Burg Giebichenstein aus Halle an der Saale, die schon in den vergangenen zwei Jahren großes Aufsehen mit den Keramiken ihrer Studentinnen und Studenten erregt hat.“

Die Bewerbungsfrist für den Dießener Keramikpreis läuft bis 19. April

Der wie jedes Jahr von der Firma Rohde gestiftete Keramikpreis (mit Ausstellung der eingereichten Arbeiten im Traidtcasten neben dem Marienmünster) hat in diesem Jahr „Groß und Klein – Gegensatz oder Einklang“ zum Thema. Mit diesem Motto soll zum freien Wettbewerb aller keramischen Varianten aufgerufen werden. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro. Die Bewerbungen für den Keramikpreis müssen bis zum 19. April bei der Marktgemeinde Dießen eingereicht werden. (AZ)

