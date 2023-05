Dießen

Dießener Töpfermarkt erweist sich wieder als Erfolgsmodell

Weil es an den ersten beiden Tagen ziemlich kalt und windig gewesen war, verteilten sich die Besucherzahlen eher etwas gleichmäßiger auf die vier Töpfermarkt-Tage als in manchen früheren Jahren.

Plus Kann der diesjährige Dießener Töpfermarkt an das Ausnahmejahr 2022 anknüpfen? Wie Marktleiter Wolfgang Lösche, die Aussteller und die Vereine das viertägige Event bewerten.

Was würde nach einem Dießener Töpfermarkt der Superlative im vergangenen Jahr nun kommen? Der nächste Superlativ? Vielleicht nicht ganz, aber erneut ein Töpfermarkt mit großem Besucherandrang und überwiegend zufriedenen Keramikwerkstätten, wie es am Montagvormittag hieß, als das viertägige Keramik-Event in den Seeanlagen schon wieder weitgehend abgebaut wurde.

An den vier Markttagen von Christi Himmelfahrt bis Sonntag seien rund 50.000 Besucher gezählt worden. Marktleiter Wolfgang Lösche zeigte sich sehr zufrieden. Trotz des anfänglich sehr kalten und windigen Wetters sei der Markt sehr gut besucht gewesen. „Auffallend war, dass einige Aussteller offenkundig den Geschmack des vor allem jüngeren Publikums getroffen hatten. Außerdem kamen in diesem Jahr besonders viele Vertreter von Galerien und Museen, aber auch Sammler. Es war ein Netzwerktreffen der Keramikszene aus ganz Deutschland."

