Dießen

Dießener Töpfermarkt startet vor bewegter Wetterkulisse

Plus Nach vielen Regentagen wird das Wetter zum Töpfermarkt in Dießen schön. Als Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Markt eröffnet, bläst aber noch eine steife Brise.

Bei perfekter weiß-blauer Kulisse ist am Donnerstagvormittag der Dießener Töpfermarkt eröffnet worden - und trotz der vorangegangenen regenreichen Tage musste auch niemand fürchten, auf dem Marktgelände am Ammersee nasse Füße zu bekommen. Zwar wurde am Tag zuvor die Hochwassermeldestufe 1 erreicht, aber das Wasser blieb unter der Uferkante.

Aber nicht nur wettermäßig beginnt der bis Sonntag dauernde Töpfermarkt schwungvoll. Etliche Keramikfans warten nicht erst ab, bis kurz nach zehn Uhr Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Ehrengast den Markt offiziell eröffnet. Wer den Töpfermarkt besonders intensiv genießen will, der weiß, dass er am besten etwas früher kommt, bevor der große Ansturm losbricht - oder an den erfahrungsgemäß ruhigeren Tagen vor allem Freitag. Dementsprechend sind um diese Zeit auch bereits viele Einheimische unterwegs. Und es wird auch zeitig gekauft. Früh am Morgen hat Sybille Abel-Kremer aus Markkleeberg ordentlich zu tun, um die frei gewordenen Podestplätze an ihrem Stand mit Steinzeug-Gefäßen aufzufüllen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

