Dießen

Dießener Töpfermarkt: Wie hoch steigt der Ammersee noch?

Steigt der Wasserspiegel des Ammersees noch weiter an? Am Dienstag hatte sich unter der Bahnbrücke über den Mühlbach bereits eine kleine Wasserlache gebildet.

Plus Nach dem reichlichen Regen ist der Ammersee stark angestiegen. Was das für den Töpfermarkt bedeutet, der an Christi Himmelfahrt in den Seeanlagen beginnt.

In den Tagen vor Christi Himmelfahrt wird in Dießen dem Wetterbericht gewöhnlich höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Denn das Wetter hat unmittelbar Einfluss auf die Besucherzahlen des Töpfermarkts, aber auch, unter welchen Umständen er stattfinden kann. Heuer ist es besonders spannend: Tritt der Ammersee doch noch über das Ufer und können die Wiesenparkplätze am nördlichen Ortsrand benutzt werden?

Am Dienstagmittag setzte in Dießen erneut Regen ein. Was das für den Wasserstand des Ammersees und die Feuchtigkeit auf den Wiesenparkplätzen bedeuten wird, war zunächst nicht abzusehen. "Es gilt das Prinzip Hoffnung", sagte Töpfermarkt-Sprecherin Maren Martell. Seit dem Wochenende lag der Ammerseepegel bei konstant 533,40 Metern, am Dienstag bei 533,41. Ab 533,50 Metern gilt Hochwasser-Meldestufe 1, dann schwappt das Wasser auf den Durchgang unter der über den Mühlbach führenden Eisenbahnbrücke.

