Dießener Trachtenkinder fahren zum Bayerischen Löwen

Beim Huosigau-Jugendwertungsplatteln in Geltendorf ist der Dießener Trachtenverein stark vertreten. Und die Kinder und Jugendlichen zeigen gute Leistungen.

Vor ein paar Tagen hat in Geltendorf das Jugendwertungsplatteln der Trachtenvereinigung Huosigau stattgefunden. Mit dabei waren auch 14 Kinder und Jugendliche des Heimat- und Trachtenvereins Dießen/St. Georgen. Sie konnten sich am Ende des Tages über etliche gute Platzierungen freuen.

Bereits bei der Ankunft sei das Gewusel aller Kinder und Jugendlichen zu spüren gewesen, berichtet der Trachtenverein. Heute war der große Tag, für den lange geprobt worden war. 69 Kinder und Jugendliche aus elf Vereinen nahmen am Wertungsplatteln teil. Die ausgestellten Pokale für die drei Erstplatzierten wurden von allen schon mit riesigen Augen begutachtet. Die Buam zeigten in den verschiedenen Altersklassen, wie gut sie platteln können. Jeder durfte selbst entscheiden, welchen Plattler er vorführt. Die Deandl drehten in einem festgelegten Kreis und präsentierten hier ihr Können: im Takt bleiben, den Kreis schön ausdrehen, eine schöne Rockglocke haben. Sobald der Bua beim Trio einfangt, wird der Paartanz beim Landler begutachtet. Fünf Preisrichter sitzen dabei um den Kreis herum und bewerten, was sie sehen.

Zwei erste Plätze für Dießen bei den Zehn- bis 13-Jährigen

Beim Trachtenverein Dießen starteten fünf Madln in der Altersgruppe bis neun Jahre. Diese Plätze wurden erreicht: 4. Diana Lindner, 9. Luisa Schilp, 11. Anastasia Promberger, 14. Antonia Scheidl und 17. Silvia Promberger. Bei den Buam bis neun Jahren erzielte Josias Vief den ersten Platz.

Bei der Altersgruppe zehn bis 13 Jahre kam es zu folgenden Ergebnissen: 1. Mia Lindner, 7. Magdalena Elsäßer, 8. Luzia Vief und 17. Helena Reitinger. Anton Leithold erreichte in derselben Altersklasse den ersten und Justus Lehnert den fünften Platz. Bei den Buam von 14 bis 16 Jahren wurde Felizian Schnitzler Dritter, Konrad von Thülen Sechster.

Jugendwertungsplatteln: Ein emotionaler Tag in schöner Atmosphäre

Neben den Einzelwertungen trat wieder eine Gruppe aus Dießen beim Jugendwertungsplatteln an. Dabei drehten und plattelten vier Paare vor den Preisrichtern und wurden in der Gesamtformation bewertet. Von insgesamt sechs Gruppen kamen die Dießener auf den zweiten Platz, geschlagen nur von der Gruppe der Moasawinkler Mammendorf. Am Ende eines emotionalen Tages in schöner Atmosphäre waren Jugendleiter, Eltern und Jugendmusiker Albert Hinterbichler sehr stolz auf alle, die sich getraut und mitgemacht haben.

Für einige geht es kommende Woche bereits zur "Bayerischen Weltmeisterschaft im Platteln und Drehen", dem Bayerischen Löwen, der am 18. Mai in Gauting stattfindet. Hier sind bei den Einzelwertungen die ersten drei Gewinner und bei den Gruppenwertungen die ersten zwei Gruppen qualifiziert. Somit fahren vom diesjährigen Jugendwertungsplatteln aus Dießen alle Teilnehmer der Gruppe sowie Josias Vief, Mia Lindner, Anton Leithold und Felizian Schnitzler mit, um sich unter den Besten zu beweisen.

Neben etlichen Dießener Jungtrachtlern platzierte sich beim Huosigau-Wertungsplatteln auch eine Teilnehmerin aus Geltendorf für den Bayerischen Löwen. In der Altersklasse der Zehn- bis 13-Jährigen kam Annalena Keller auf den dritten Platz. (AZ)