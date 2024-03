Dießen

vor 49 Min.

Dießener Vereine fragen: Was tut sich bei der Mehrzweckhalle?

Plus Seit mehr als zwei Jahren können keine Großveranstaltungen in der Mehrzweckhalle in Dießen stattfinden. Bis die Halle saniert wird, dürfte es noch einige Zeit dauern.

Von Sarah Schöniger

Die Mehrzweckhalle Dießen ist nicht nur ein Ort, an dem Sportvereine trainieren können, sondern auch der einzige Saal in der Gemeinde, der mehrere Hundert Leute fassen kann. Daher fanden in der Halle auch Großveranstaltungen wie Turnwettkämpfe, Fußballturniere, der Kleidermarkt oder auch der Rosenmontagsball statt. Doch seit Ende 2021 sind solche Veranstaltungen aufgrund der Brandschutzmängel nicht mehr möglich. Mehr als 200 Personen dürfen sich in der Halle nicht gleichzeitig aufhalten – und auch diese nur mit Feuerwache.

Davon betroffen sind hauptsächlich die Vereine. Etwa der Dießener Musikverein. Dieser nutzte die Mehrzweckhalle für das Frühjahrskonzert sowie den Rosenmontagsball. Für das Frühjahrskonzert habe man in der Turnhalle der Mädchenrealschule eine Alternative gefunden, erzählt der Vorsitzende des Vereins, Andreas Kölbl. Für den Rosenmontagsball mit einer Besucherzahl zwischen 600 und 700 Personen war die Mehrzweckhalle die einzige Option gewesen. Dass das Fest nicht mehr stattfinden könne, habe finanzielle Auswirkungen auf den Verein. „Als Verein muss man schauen, wo man das Geld herbekommt“, so Kölbl.

