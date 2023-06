Dießener wallfahren an Pfingsten auf den Heiligen Berg

Im Frühjahr und Sommer sind die Dießener Katholiken viel unterwegs. Am Pfingstmontag war Wallfahrt nach Andechs und bald folgt eine Waal-Fahrt zum Passionsspiel.

Bei bestem Wanderwetter fand sie wieder statt: Dießens pfingstliche Wallfahrt zum Heiligen Berg startete Pfarrer Josef Kirchensteiner um 5 Uhr vor der Kirche St. Johann. 80 Frühaufsteher machten sich betend und singend durch das Ammermoos auf den Weg Richtung Fischen, vor ihnen ein prächtiger Sonnenaufgang im Osten neben dem Andechser Kirchturm.

Bestes und vor allem trockenes Wetter begleitete die Dießener. Die Morgensonne blitzte weiter durch die Bäume und begleitete die meditative Glaubensdemonstration, wie es in einer Mitteilung heißt. Unterstützt von Vorbeterin Sabine Bernhard erreichten der Pfarrer und die Gläubigen die Erlinger Höhe: Am Ortsbeginn galt das „Vergelt's Gott“ der Dießener Feuerwehr, denn wie immer hatten die Floriansjünger die Absicherung auf der Straße um den See sowie durch den Wald übernommen.

Nach der Messe geht es auf die Biergartenterrasse in Andechs

Rechtzeitig vor 8 Uhr gelangten hinter dem von Anian Linke getragenen Kreuz die Dießener Heilig-Geist-Wallfahrer zur Klosterkirche. Auch weitere Gläubige waren zur Messe gekommen. Anschließend konnten sich alle, Leib und Seele verbindend, auf der sonnigen Biergartenterrasse stärken. Gegen 11 Uhr machten sich die Pilger auf den Heimweg: Durch das Kiental ging es hinunter nach Herrsching. Hier dankte Wallfahrtsleiter Thomas Bernhard allen Unterstützern, auch den Pantele-Brüdern für ihre Zug-Begleitung. Die „Augsburg“ brachte alle Bittgänger wohlbehalten nach Dießen zurück.

Nach der Pfingstmontag-Wallfahrt, dem Mechtildis-Bittgang am 31. Mai sowie der Fronleichnamsprozession, die am Donnerstag durch die Marktgemeinde führen soll, denkt die Pfarreiengemeinschaft weiter an die bevorstehende Waal-Fahrt: Zum 400-jährigen Jubiläum der Waaler Passion geht es am 2. Juli ab 12 Uhr mit dem Bus vom Marienmünster-Parkplatz dorthin. 50 Tickets sind für die Dießener reserviert. Eine Gesamtpreis-Überweisung von 50 Euro pro Person auf das kirchliche "Passionsspiel"-Konto DE74 7009 1600 0100 1635 62 gilt (noch bis 5. Juni) als Anmeldung. Die Aufführung der Passion (mit Pause) beginnt um 13.30 und endet um 17.15 Uhr. Danach fährt der Bus (über die westlichen Ortsteile) zurück. (AZ)