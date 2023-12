Dießener Weihnachtsmarkt im Schein von Kerzen und Laternen

Am zweiten Adventswochenende ist wieder Weihnachtsmarkt in Dießen. Was die Besucher auf dem Platz vor dem Marienmünster erwartet.

Am zweiten Adventswochenende findet wieder der Weihnachtsmarkt des Heimatvereins Diessen statt. Vor der Kulisse des Marienmünsters und im Taubenturm bieten Kunsthandwerker aus Dießen und Umgebung ihre Waren an. Die Kunsthandwerker und Künstler verkaufen ihre Produkte selbst und sind immer gerne zu einem Gespräch über Ihre Waren bereit. Es ist eine bunte Mischung aus einfachen und wertvollen Materialien, kündigt der Heimatverein ein. Wie immer gibt es seit Langem bekannte Aussteller, aber auch einige neue.

Neben Zinnfiguren und einer Blumenwerkstatt findet man dieses Jahr unter anderen recycelte Lammfellprodukte, originale Oberammergauer Schnürlkasperl, liebevoll gefertigte Püppchen, kunstvolle Glassterne aus der Werkstatt Lösche, aber auch Modisches und Wärmendes zum Anziehen, Gestricktes und Genähtes, Porzellan und Schmuck.

Für die Kinder ist beim Dießener Weihnachtsmarkt einiges geboten

Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt mit Crêpes, Fisch, Würstel, Glühwein und Kuchen, zu denen das Café im Taubenturm einlädt.

Wie jedes Jahr wird der Weihnachtsmarkt von einem Rahmenprogram für Kinder bestehend aus Kasperltheater, Zaubershow und Lesungen begleitet. Am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit wird der Nikolaus im weißen Gewand und mit Mitra den Markt besuchen und den Kindern eine Kleinigkeit bringen.

Parkplätze sind beim Weihnachtsmarkt erfahrungsgemäß knapp

Auf elektrisches Licht wird weitgehend verzichtet, nur Kerzen und Petroleumlampen erleuchten die Stände. Angeblich kommen manche Standbetreiber nur deswegen immer wieder, weil die Stimmung hier so gut ist.

Ab Anbruch der Dunkelheit wird es erfahrungsgemäß recht voll, während man sich vorher die Waren in größerer Ruhe anschauen könnte. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 12 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Parkplatzsituation hat sich nicht verändert: Der Parkplatz an der Rotter Straße steht nur eingeschränkt zur Verfügung. Besucher werden gebeten, auf die umliegenden Parkplätze in der Schützenstraße und Von-Eichendorff-Straße auszuweichen. An der Mehrzweckhalle stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Parallel zum Weihnachtsmarkt gibt es auch Sonderöffnungszeiten für die Krippenausstellung im Pfarrmuseum neben dem Marienmünster. Sie ist am Samstag von 13 bis 17 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Rahmen der Dießener Münsterkonzerte findet am Sonntag ab 16 Uhr auch wieder das Adventskonzert im Marienmünster statt.