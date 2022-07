Ammersee

vor 4 Min.

Juliane Banse aus Dießen singt auf den großen Bühnen

Juliane Banse aus Dießen singt an bekannten Schauspiel- und Opernhäusern. Gemeinsam mit ihrem Mann organisiert sie zudem ein Festival in Portugal.

Plus Sängerin Juliane Banse aus Dießen tritt in renommierten Häusern auf. Mit ihrem Mann organisiert sie ein Festival. Wie sie Familie und Beruf vereinbart und was sie von ihren Kindern erwartet.

Von Christian Mühlhause

Seit 26 Jahren lebt Juliane Banse am Ammersee. Sie genießt es daheim zu sein, auch weil die Opernsängerin und Mutter von drei Kindern beruflich viel unterwegs ist und auch Auftritte an den großen Häusern wie in München, Wien und Zürich hat. Mit unserer Redaktion spricht sie über ihre Karriere, die Vereinbarkeit mit der Familie, warum sie dank der Kinder den Landkreis Landsberg gut kennengelernt hat und wie es dazu kam, dass sie und ihr Mann in Portugal ein jährliches Festival organisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen