Dießenerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und fährt einfach weiter

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt eine Dießenerin nach einem von ihr verursachten Unfall in Riederau weiter. Die Polizei stellt später fest, dass sie unter Alkoholeinfluss steht.

Eine 69-jährige Dießenerin befuhr mit ihrem Pkw am späten Montagabend die Dießener Straße in Riederau in Fahrtrichtung Dießen. Als ihr ein 57-jähriger Geltendorfer mit seinem Pkw entgegenkam, geriet sie nach Angaben der Polizei in Dießen auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Streifzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Dießenerin fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, konnte die Frau durch den Unfallgegner selbst kurz vor Dießen angehalten werden.

Hoher Schaden an den beteiligten Fahrzeugen

Eine daraufhin verständigte Streife der Polizei Dießen stellte eine starke Alkoholisierung der Unfallverursacherin fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Laut Polizeibericht wurde gegen die Dießenerin ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)

