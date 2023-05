Dießens Erste gewinnt daheim verdient gegen den TSV Erling

Die MTV-Herren schicken den TSV Erling-Andechs nach einem knappen, aber verdienten Sieg mit null Punkten nach Hause. Am Sonntag sollen die nächsten drei Punkte gegen Kochelsee folgen.

Nach einer hervorragenden Leistung gewann die erste Mannschaft des MTV Dießen am vergangenen Sonntag zu Hause verdient mit 1:0 gegen den TSV Erling Andechs und spielt damit zwei Spieltage vor Schluss weiter um den Aufstieg in die Kreisliga mit.

"Der Sieg war zwar knapp, aber absolut verdient", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel. Die in der Tabelle bereits abgeschlagenen Gäste lieferten den Dießenern von Anfang an einen harten Kampf. Das Team vom Ammersee übernahm nach einer kurzen Anlaufphase immer mehr die Kontrolle über die Partie. Trotz einiger vielversprechender Chancen und vieler gefährlicher Standardsituationen konnte die Mannschaft in der ersten Halbzeit aber kein Tor erzielen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Der Führungstreffer gelingt erst nach fast 80 Minuten

Nach dem Seitenwechsel spielte der MTV weiter auf Sieg und erspielte sich einige gute Torchancen. In der 79. Minute köpfte Alexander Neiser eine Flanke von Philipp Ropers zum überfälligen Führungstreffer ein. In der Schlussphase verteidigte die Mannschaft das eigene Tor leidenschaftlich und sicherte sich so einen 1:0-Heimsieg und drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga.

"Wir möchten nächste Woche auswärts drei weitere Punkte nachlegen", blickte Ropers schon auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim FC Kochelsee-Schlehdorf.

Die zweite Mannschaft des MTV kam im Anschluss gegen die Reserve des TSV Erling-Andechs nach frühem Führungs- und spätem Ausgleichstreffer nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und will den Klassenerhalt in der B-Klasse nun am Samstag bei Türk Gücü Schongau schaffen. (AZ)

