Dießens Fußball-Damen sind in Topform

17 Punkte haben die Fußballerinnen des MTV Dießen in diesem Jahr in der Bezirksoberliga schon geholt. Am Sonntag sollen im auswärts stattfindenden Heimspiel drei weitere folgen.

Im Nachholspiel am Mittwoch untermauerte der MTV Dießen seine starke Heimbilanz und siegte, dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung, mit 4:0.

Schon nach wenigen Minuten sorgte Zoe Klein per Freistoß für die frühe MTV Führung. Die Gastgeberinnen drückten weiter auf das Tempo und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Die Gäste verließen sich auf Konter über Topstar Sandra Utzschmid, die jedoch bei Dießens Innenverteidiger-Duo Sophie Bauer und Raffaela Stemmer einen schweren Stand hatte. Nachdem Kapitänin Maria Breitenberger mehrfach Altöttings Torhüterin geprüft hatte, konnte die Keeperin in der 21. Minute einen Breitenberger Kopfball nur abklatschen, Andrea Bichler setzte energisch nach und traf zum verdienten 2:0.

Im zweiten Abschnitt verflachte das Spiel ein wenig, Altötting war nun besser im Spiel, blieb aber immer wieder an Dießens Defensive und Keeperin Larissa Müske hängen. Der MTV kam mehrfach gefährlich vor das Tor, die Vorentscheidung ließ jedoch lange auf sich warten. USA-Rückkehrerin Kristina Spitzer sorgte in der Schlussphase nach einem Eckball von Zoe Klein mit einem herrlichen Schuss für das 3-0. In der Nachspielzeit setzte sich dann Andrea Bichler noch einmal über die rechte Seite durch, legte den Ball quer und Spitzer verwandelte mit ihrem zweiten Treffer zum 4-0 Endstand.

Das nächste Heimspiel findet aufgrund des Töpfermarkts auswärts statt

"Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir heute eine ganz starke Leistung gezeigt", freute sich Coach Nico Weis nach dem Spiel. 17 Punkte hat der MTV im Jahr 2023 schon geholt, die Dießenerinnen sind in Topform. Am Samstag spielt der MTV Dießen "auswärts-daheim". Wegen des Töpfermarkts findet das Heimspiel gegen Traunstein in Fuchstal statt. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Der MTV spielte mit: Müske, Baur, Bauer, Stemmer, Hack, Bader, Stapff, Klein, Bichler, Breitenberger, Zenker, Schultheiß, Böck, Boye, Spitzer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch