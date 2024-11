Dießens Fußballer müssen eine knappe Niederlage einstecken

Im ersten Rückspiel unterlag die erste Mannschaft des MTV Dießen am vergangenen Samstag auswärts bei der FT Jahn Landsberg nach einem spannenden Duell knapp mit 3:4. „Wir konnten vorwiegend offensiv an die Leistung des letzten Spiels, aber leider nicht an das Ergebnis anknüpfen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Die erste Halbzeit des Kreisliga-Duells verlief noch sehr ruhig und ohne viele Höhepunkte, das Team vom Ammersee hatte die etwas besseren Chancen, ging aber mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Diesen drehten die Dießener nach dem Seitenwechsel erst mit zwei sehr schön heraus gespielten Toren von Dominik Wagner und Nikolas Coso innerhalb einer Viertelstunde zu einer 2:1-Führung.

Dann lagen nur wenige Minuten später die Landsberger nach einem schnellen Doppelschlag wieder mit 2:3 vorn. In der Schlussphase glich Levin Braun nach der dritten Torvorlage von Marcel Pachebat zum verdienten 3:3 aus. Danach hatten beide Mannschaften Chancen auf einen weiteren Treffer, das bessere Ende hatte aber die FT für sich, die kurz vor dem Abpfiff noch das 3:4 erzielte.

Die gute Offensivleistung des MTV Dießen spiegelt sich nicht im Ergebniss wieder.

„Wir müssen jetzt am nächsten Spieltag unbedingt gewinnen“, richtete Ropers den Fokus auf das letzte Spiel des Jahres am kommenden Sonntag zu Hause gegen den SV Hohenfurch.

Die zweite Mannschaft des MTV verlor zum Abschluss des Jahres am Sonntag auswärts beim TSV Utting trotz einer lange guten Leistung am Ende mit 0:2. (AZ)