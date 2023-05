Dießens Fußballer wollen die Meisterrunde mit einem Heimsieg abschließen

Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde trifft der MTV Dießen daheim auf die SG Oberau/Farchant. Dabei soll eine offene Rechnung beglichen werden.

Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde empfängt die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Pfingstsamstag um 15 Uhr die SG Oberau/Farchant und will die reguläre Saison zuhause erfolgreich beenden.

"Wir wollen die Meisterrunde mit einem guten Auftritt und einem Heimsieg abschließen", sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Dießen hat die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation schon sicher

Im ersten Duell Mitte April in Farchant musste das Team vom Ammersee die einzige Niederlage in den bisherigen neun Spielen der Aufstiegsrunde hinnehmen. Dießen hat die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits vor dem letzten Spieltag sicher und liegt auf Platz zwei nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter in Lauerstellung. Für Oberau geht es hingehen nur noch um die Platzierung in der Abschlusstabelle. „Wir haben noch eine Rechnung offen und wollen diese zuhause begleichen“, will Ropers, aber auch die Mannschaft die Partie unbedingt für sich entscheiden.

Die Zweite Mannschaft des MTV spielt vorher um 13:15 ebenfalls gegen die SG Oberau / Farchant und will mit einem Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse verteidigen. (AZ)

