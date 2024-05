Dießens Fußballer zeigen gegen Pöcking eine starke Heimspielleistung

So soll es weitergehen: Auch im letzten Saisonspiel der Kreisliga wollen die Spieler des MTV Dießen zu Hause einen Sieg einfahren.

Am vergangenen Samstag gewann die Erste Mannschaft des MTV Dießen zu Hause gegen den SC Pöcking-Possenhofen nach einer starken ersten Halbzeit deutlich mit 4:1.„Wir haben insgesamt eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Das Team vom Ammersee kam gut ins Spiel und ging in der 15. Minute nach Vorarbeit von Sascha König durch Niklas Zimmermann mit 1:0 in Führung. Nach einer knappen halben Stunde und kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Philipp Ropers per Fernschuss und Abstauber jeweils nach Vorlage von Marcel Pachebat zum 3:0-Halbzeitstand.

Der MTV Dießen bleibt auch nach einigen vergebenen Konterchancen ruhig

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste noch einmal alles, erspielten sich einige Möglichkeiten und erzielten auch den mittlerweile verdienten 3:1-Anschlusstreffer. Doch der MTV blieb auch nach einigen vergebenen Konterchancen ruhig und entschied das Duell in der Schlussphase mit dem 4:1 durch Pachebat nach Pass von Ropers.



„Wir wollen nächste Woche auch den letzten Schritt machen“, richtete Ropers den Fokus schon auf das letzte Saisonspiel am kommenden Samstag daheim gegen den SC Oberweikertshofen.



Die Zweite Mannschaft des MTV gewann Ihr Heimspiel gegen die Reserve des SC Eibsee Grainau kampflos mit 2:0, da der Gegner wegen Spielermangels nicht antreten konnte. (AZ)

