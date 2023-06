Dießens Fußballerinnen punkten auch im letzten Heimspiel der Saison

Die Fußballerinnen des MTV Dießen können schon vor dem letzten Spiel der Saison auf eine hervorragende Spielzeit zurückblicken.

Die Frauen des MTV Dießen setzten im letzten Heimspiel nochmals ein dickes Ausrufezeichen und besiegten den Tabellenführer aus Überacker mit 2:1.

Mit fünf Punkten Vorsprung vor den letzten beiden Partien waren die Gäste aus Überacker zum MTV angereist, bereit, die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga in Dießen einzutüten. Doch schon nach drei Minuten zeichnete sich ab, dass dies kein Selbstläufer würde. Dießens Kapitänin Maria Breitenberger zog aus 18 Metern ab und traf unnachahmlich zur 1:0-Führung. Der Tabellenführer wirkte geschockt und tat sich schwer, ins Spiel zu finden.

Erst Mitte der ersten Halbzeit wurde Überacker gefährlich mit einem Schuss aus der zweiten Reihe an die Querlatte. Kurz vor der Pause die nächste kalte Dusche für die Gäste. Andrea Bichler mit schönem Zuspiel auf Zoe Klein, ihren Schuss konnte die Torhüterin parieren, den Nachschuss versenkte Nele Baur zum 2:0 für den MTV Dießen.

Nach der Pause dreht sich das Spiel

In der zweiten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer ein anderes Spiel. Überacker war nun dominant und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Der MTV hielt ersatzgeschwächt nach Kräften dagegen und hatte Glück, als ein Schuss an den Innenpfosten klatschte. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem Tabellenführer der 1:2-Anschlusstreffer durch Anna Richter im Anschluss an einen Eckball. Es folgte eine spannende Schlussphase. Zunächst klärte eine Überacker-Spielerin einen Kopfball von Caro Bader auf der Torlinie, kurz vor Schluss titschte eine verunglückte Überacker-Flanke auf die Torlatte. Am Ende blieb es beim 2:1 für den MTV Dießen.

Am Wochenende gastieren die Ammersee-Fußballerinnen zum Abschluss der Saison beim Tabellenzweiten aus Wolfratshausen, die nun wieder auf zwei Punkte in der Tabelle heranrücken konnten an Überacker. Für den MTV Dießen steht fest: Das Team von Coach Nico Weis beendet die Saison ohne Heimniederlage und springt von Platz zehn in der Winterpause rauf auf Platz vier.

Der MTV spielte mit: Müske, Baur, Bauer, Hack, Schultheiß, Breitenberger, Bichler, Bader, Stapff, Zenker, Klein, Böck. (AZ)