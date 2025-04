Digitale Selbstverteidigung – Vortrag zum Schutz im Internet

Würdet ihr diese Frau als Mitarbeiterin einstellen? Einstimmigkeit im Saal: Nein! Auf ihrem Instagram-Profil hat sie Fotos, auf denen sie den Mittelfinger zeigt, gepostet. Ein erster negativer Eindruck, der sie vielleicht einen Arbeitsplatz kostet. Nur ein Beispiel, das Präventionsexperte Cem Karakaya zur Veranschaulichung von Möglichkeiten und Gefahren im Netz anführt. Der Digitalspezialist riss seine Zuhörer Ende März mit seinem kurzweiligen Vortrag im Saal Mosaik des SOS-Kinderdorfes in Dießen mit.

Gerade für Kinder und Jugendliche, die tagtäglich online unterwegs sind, ist es wichtig zu wissen, wie einfach sie gehackt werden und was sie dagegen tun können. Ganz einfache Learnings des Vortrags: Updates sollten gleich durchgeführt werden, in vielen App-Einstellungen kann etwa der Zugriff auf Kontaktdaten oder Fotos verwehrt werden und Passwörter mit mindestens 13 Zeichen sind heute Standard. Der Referent Cem Karakaya ist Sachbearbeiter im Bereich "Neue Medien und Internetkriminalität" und als Präventionsexperte bei einer Behörde. Er war schon beim Türkischen Interpol und der Internationalen Polizei Vereinigung (IPA) der Verbindungsstelle München tätig. Er weiß, wovon er spricht. So konnte er seinen kleinen wie großen Gästen im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech eindrücklich verdeutlichen, dass der beste Schutz ist: Gib so wenige Informationen über dich wie möglich ein beziehungsweise preis. Warum sollte man zum Beispiel sein echtes Geburtsdatum in Onlineshops angeben?

Nach rund 90 Minuten voller lebenspraktischer Hinweise waren die Zuschauer einerseits aufgewühlt, andererseits besser gerüstet für einen sichereren Umgang mit den Gefahren im Internet. Cem Karakaya wird den Betreuten und Mitarbeitenden des SOS-Kinderdorfes Ammersee-Lech einige Exemplare seines Buches „Klicken Sie hier. Digitale Selbstverteidigung leichtgemacht. So schützen Sie sich, Ihre Kinder und Eltern.“ zur Verfügung stellen, damit sie digitale Anwendungen richtig und sicher nutzen lernen können.

