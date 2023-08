Discounter-Markt in Dießen will sich vergrößern

Auf dem Gewerbegrundstück an der Ecke Lachener/Neudießener Straße in Dießen kündigen sich Änderungen an. Unter anderem will der dortige Discounter erweitern.

In dem großen Gewerbegebäude in der Ecke Lachener/Neudießener Straße stehen Veränderungen an. Der dort angesiedelte Norma-Markt will erweitern und inzwischen steht auch fest, welches Gewerbe die Räume übernehmen will, die bisher von einer Druckerei genutzt worden sind. Entsprechenden Anträgen auf Nutzungsänderung hat der Ferienausschuss des Dießener Gemeinderats jetzt zugestimmt.

Die Discounter-Kette Norma will laut den vorliegenden Plänen die Räume des bisher an der Lachener Straße angesiedelten Raumausstatters übernehmen. Die Verkaufsfläche wird sich dadurch laut Sitzungsvorlage von 1091 auf 1147 Quadratmeter vergrößern. Damit die Erweiterungsfläche sinnvoll genutzt werden kann, solle der Ein- und Ausgangsbereich künftig getrennt und neu gestaltet werden. Die Lagerfläche solle von der Ost- und an die Südseite verlegt werden. Der Ferienausschuss stimmte der Nutzungsänderung zu, der beantragten Anbringung einer weiteren Werbeanlage wurde jedoch widersprochen.

Kaffeemaschinen statt Druckmaschinen an der Lachener Straße in Dießen

Änderungen am Grundriss sind zudem an der Südseite des Gebäudes beantragt, in denen sich (von Westen gesehen im Erdgeschoss, von Osten gesehen im ersten Stock) eine Druckerei befunden hatte. Dort will sich nun ein Fachhändler für Kaffeemaschinen nebst Zubehör und Kaffee aus München niederlassen. Außerdem ist vorgesehen, in einer Werkstatt Kaffeemaschinen zu reparieren. Angekündigt ist, hierfür einen Geschäftsführer, eine Person in Vollzeit, fünf weitere Personen in Teilzeit und einen Mini-Jobber zu beschäftigen, heißt es in der Sitzungsvorlage des Bauamts. (ger)

Lesen Sie dazu auch