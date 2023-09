Dießen

Dokumentarfilm "Auf der Adamant" bewegt in Dießen die Cineasten

«Auf der Adamant»: Ein besonderes Hausboot in Paris.

Plus Erstmals ist die Dießener Kinowelt Bestandteil der Dokumentarfilmtage "Let's Dok". Mit jedem Filmangebot kommen mehr Zuschauer. Ein Film über psychisch Kranke sorgt für große Betroffenheit beim Publikum.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Theaterleiterin Lina Winkler von der Dießener „Kinowelt“ ist glücklich, als sie Donnerstagabend in gut 30 erwartungsvolle Gesichter im Saal vor sich schaut. „Das ist der dritte Film im Rahmen von „Let’s Dok“, der Dokumentarfilmtage“, sagt sie, „und mit jedem Streifen kommen mehr Zuschauer. Für uns ist die Teilnahme an dieser Reihe Neuland. Wenn die Entwicklung so weitergeht, hat sich das Engagement rentiert.“

Die französische Produktion „Auf der Adamant“ läuft an diesem Abend, Diskussionspartnerin im Anschluss ans Geschehen ist die Psychiaterin Dr. Gabriele Schleuning. Sie war von 1994 bis zu ihrer Pensionierung 2018 Chefärztin im Münchner „Atriumhaus“, das stets offene Türen hat für Menschen mit seelischen Krisen jeglicher Art. Die in Prien am Chiemsee Ansässige gibt zu: „Um die langfristig von Psychose geplagten Patienten, wie sie im Film vorkommen, machen auch wir schon mal einen Bogen, weil sie furchtbar anstrengend sein können. Doch bilden Sie sich selbst Ihr Urteil!“

