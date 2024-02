Wasserschaden im "Drei Rosen": Eine peinliche Angelegenheit für Dießen

Plus Eine durchnässte Immobilie und eine Gasbestellung: Der Markt Dießen macht bei diesen Angelegenheiten kein so gutes Bild.

Es ist für den Markt Dießen eine peinliche Angelegenheit, wenn in Dießen Bilder und Filme kursieren, die zeigen, wie offenbar längere Zeit der gemeindliche ehemalige Gasthof "Drei Rosen" aufgrund einer geplatzten Wasserleitung geflutet wird. Und es passt auch zum Klischee, dass zurzeit im Land vieles nicht so recht funktioniere. Auch in Dießen fallen einem da einige Dinge ein: allgemein teilweise sehr lange Umsetzungsphasen (siehe Badefloß), marode Straßen, eine gesperrte Tiefgarage, die auch dem Markt Dießen zu einem großen Teil (wenn auch nicht allein) gehört, und eben jetzt auch der durchnässte frühere Gasthof.

Ein Wasserschaden im leer stehenden Gasthof "Drei Rosen" hat in Dießen für Gesprächsstoff gesorgt. Foto: Thorsten Jordan

Egal, was jetzt genau die Wasserleitung platzen ließ, unerfreulich ist das in jedem Fall und es lässt vermuten, dass die Intervalle, innerhalb derer der leer stehende Gasthof inspiziert wird, nicht ganz kurz sind. Aber natürlich sind die Arbeitskapazitäten begrenzt und die Gemeinde kann sicherlich keinen eigenen Hausmeister für ein Leerstandsobjekt abstellen.

