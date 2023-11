Dießen

vor 33 Min.

Dreimal Perchten in Dießen: Das wäre dann doch zu viel

Plus 2016 gab es in Dießen erstmals einen Perchtenlauf. Heuer wäre es auf den Plätzen im Ort beinahe zu eng geworden. Die Gruppe aus Tirol kommt nun nicht mehr.

Von Gerald Modlinger

In Dießen ist am Wochenende wieder Perchten-Zeit. Am Samstag, 2. Dezember, wird man die wilden und ungestümen Gestalten vom Lechroaner Pass gleich an zwei Plätzen erleben können. Ein zunächst geplanter Auftritt von Perchten aus Tirol wurde aber abgesagt. Denn das ursprünglich eher im Alpenraum verortete Brauchtum hat sich inzwischen in den vergangenen Jahren auch zwischen Lech und Ammersee festsetzen können.

Die Perchten-Sache ins Alpenvorland exportiert hat Mathias Perthaler aus Langenkampfen bei Kufstein, als er eine Dießenerin heiratete. 2016 trat Perthaler erstmals mit seinen Freunden vom Bleiboch-Pass ("Pass" ist die Bezeichnung für eine Perchten-Gruppe) auf dem Untermüllerplatz auf. Es wurde ein großes Ereignis, das Hunderte Besucher anlockte, die sich die wilden Gestalten aus den Bergen anschauten. So ging das dann noch weitere drei Jahre, bevor die Coronazeit solchen Vergnügungen vorübergehend ein Ende bereitete.

