Dießen

vor 17 Min.

Neues Buch: Drogenfarmen, Kartelle und ein Toter im Ammersee

Plus Der neue Ammersee-Krimi von Ina Persson verspricht unterhaltsame Krimispannung aus Oberbayern.

Von Frauke Vangierdegom

Inga Persson war wieder kreativ. In ihrem neuesten Roman "Der Ammersee-Clan" warten gleich zwei Kriminalfälle auf die Leserinnen und Leser. Kriminalhauptkommissar Lenz Meisinger gerät in einen gefährlichen Drogenkrieg, und seine Lebensgefährtin Carola Witt muss ihrem Chef Johannes Ludwig, Abgeordneter im Bundestag, in Berlin aus einer brenzligen Situation heraushelfen. Ihm wurde aus heiterem Himmel eine Konkurrentin für seinen Wahlkreis vor die Nase gesetzt, die ihm das Leben schwer macht.

Es ist also einmal mehr spannend auf den 252 Seiten des bereits fünften Oberbayern-Krimis von Inga Persson, die die Schatzbergalm in Dießen leitet. Immer ist der Ammersee Ort des Geschehens, so auch dieses Mal.

