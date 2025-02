Dual studieren im SOS-Kinderdorf

Warum nicht studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln? Dies können ab sofort Studenten und Studentinnen der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) Benediktbeuern in den SOS-Kinderdörfern Ammersee-Lech und Weilheim. Das duale Studium B.A. Soziale Arbeit an der KSH bietet eine enge Verzahnung von Hochschule und Beruf. Während ihrer Studienzeit sind die Studierenden fest in einem der beiden SOS-Kinderdörfer angestellt, erhalten eine monatliche Vergütung und sammeln wertvolle praktische Erfahrung. In beiden SOS-Kinderdörfern erhalten sie Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe.

Im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech mit Standorten in Dießen und Landsberg sind sie etwa in die Teams der Kinderdorffamilien und heilpädagogischen Wohngruppen eingebunden. Und damit Teil einer pädagogischen Betreuungsgemeinschaft im ältesten SOS-Kinderdorf Deutschlands. „Wir begleiten unsere Kinder und Jugendliche vor Ort durch intensive und vertrauensvolle Beziehungsarbeit bei gleichzeitiger enger Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem“, sagt Bettina Erifiu-Wolf, Einrichtungsleitung SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech. „Wir legen viel Wert auf Partizipation der Betreuten und vielfältige Freizeitmöglichkeiten – in unsere erlebnispädagogischen Projekte werden auch unsere dual studierenden Mitarbeitenden stark eingebunden.“

Gleichzeitig schnuppern die angehenden Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in andere pädagogische Bereiche wie etwa die ambulanten und flexiblen Hilfen in der Sozialpädagogischen Familien- und Jugendhilfe (SFJ) in Landsberg oder in schulische Angebote hinein. „Das Schöne am dualen Studium im SOS-Kinderdorf ist, dass die Studierenden verschiedene Arbeitsfelder kennenlernen und nach Abschluss ihres Studiums zumeist auch im gewünschten Bereich übernommen werden können“, sagt Christina Awad, Bereichsleitung SFJ in Landsberg. „Das ist für alle Beteiligten ein schönes Zusammenarbeiten mit Zukunftsperspektive!“

Weitere Infos unter www.sos-kd-ammersee.de

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.