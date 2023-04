Eduard-Gabelsberger-Straße in Dießen: Baustopp gilt weiter

Vor zwei Jahren stoppte der Dießener Bauausschuss ein größeres Bauprojekt an der Eduard-Gabelsberger-Straße. Jetzt wird die Veränderungssperre um zwei Jahre verlängert.

Bereits im April 2021 hatte der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats eine Veränderungssperre für das Gebiet östlich der Eduard-Gabelsberger-Straße erlassen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss das Gremium nun mit einstimmigem Votum, diese Veränderungssperre um zwei Jahre zu verlängern und als Satzung zu beschließen. Zeitgleich wird ein Bebauungsplan erstellt, der die städtebauliche Entwicklung östlich der Eduard-Gabelsberger-Straße regeln soll.

Die beantragte Neubebauung ist dem Bauausschuss in Dießen zu massiv

Ausgelöst wurde das Verfahren damals durch einen Antrag auf Bauvorbescheid für ein circa 2900 Quadratmeter großes Grundstück, das drei Flurnummern umfasst. An der Eduard-Gabelsberger-Straße sollten zwei Mehrfamilienhäuser, vier Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung und eine Tiefgarage errichtet werden. Die beantragte Bebauung mit 16 Wohneinheiten und entsprechendem Stellplatzbedarf erschien dem Gremium als zu dicht und zu massiv. Es wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Auf Anraten des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München wurden in südlicher Ausdehnung weitere acht Flurnummern in das Verfahren aufgenommen, darunter auch das mit der sogenannten Gabelsberger-Villa bebaute Grundstück an der Tiefenbachstraße.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung in Bezug auf eine ortstypische Bauweise sowie die dazu erforderliche Erschließung, unter Beibehaltung des ortsbildprägenden Baumbestandes, zu ermöglichen. (una)

