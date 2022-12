Ehrungen beim MTV Dießen

Für langjährige Mitgliedschaft im MTV Dießen werden einige Mitglieder geehrt.

Kürzlich fand die Jahresversammlung 2022 des MTV Dießen in der Vereins-Gaststätte „Veranda“ statt. Nach der Begrüßung der anwesenden Mitglieder – unter ihnen MTV-Ehrenvorsitzender Ludwig Seizl – durch den Vorsitzenden Volker Bippus dachte der Verein an seine im vergangenen Jahr Gestorbenen: So hat der MTV sein Ehrenmitglied Josef Höbel sen., nach 73 Jahren Mitgliedschaft Hans Schütz sowie zuletzt „Ex-Turner“ Gunnar Schweizer verloren.

Im Mittelpunkt an diesem Abend standen anschließend die Ehrungen verdienter Mitglieder: Für 70 Jahre geehrt wurde Helga Rederer. Für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Werner Bernhard sowie „BLSV-Urgestein“ Wolfgang Blaschek und der ehemalige Vereins-Schatzmeister Fritz Mopils. Seit 50 Jahren treue MTV-Mitglieder sind Lisbeth Müller, Edith Pollak, Edeltraud Rößle, Maria Steinle, Hansjörg Ender und Heinrich Papesch sowie „Ex-Fußball-Chef“ Hans Kessler, „Aktiv-Stockschütze“ Rainer Metzger sen. und „Volleyball-Gründer“ Gerhard Schartl. (AZ)