Ein Dankeschön an die kleinen Helfer

Kindergärten schmücken Christbäume! Bei dieser jährlichen Aktion der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG strahlen einfach alle Augen: die der Kleinsten, weil sie ihren Weihnachtsschmuck in der Öffentlichkeit bewundern können und die der Großen, die sich an der Freude der Kinder und der Schönheit der Weihnachtsbäume erfreuen.

In jede VR-Bank-Filiale wurde ein Kindergarten eingeladen, in der Dießener Geschäftsstelle waren die Kinder von der katholischen Kindertagesstätte St. Gabriel zu Besuch. Selbstverständlich ist aber auch das Bastelmaterial nicht kostenfrei – von daher bedankt sich die VR-Bank seit jeher schon – neben Geschenken für jedes Kind – mit einer kleinen Spende. Marktbereichsleiterin Renate Schäffler nutzte die Gelegenheit, um die Kinder im neuen Jahr nochmals zu besuchen. Mit dabei hatte sie einen symbolischen Spendenscheck, den sie an Kathrin Schamberger, Leiterin der Einrichtung, übergab. Danke an die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Gabriel und an alle anderen Kinder der weiteren 19 Kindergärten, die zur jährlichen Christbaumschmück-Aktion zu Besuch waren!

