Ein Dieb stiehlt einer Geschäftsfrau in Dießen ihr Handy

Einen Handy-Diebstahl meldet die Dießener Polizei: Am Sonntag gegen 16.30 Uhr legte eine Geschäftsinhaberin in Brunnenstraße in Dießen ihr blaues i-Phone 15 kurzzeitig auf eine große Holzkabeltrommel, während sie im Außenbereich ihres Geschäfts arbeitete. Nach etwa zehn Minuten, in der sie das Handy nicht immer im Blick hatte, war es entwendet worden. Der unbekannte Täter nahm das Handy mit der einfarbigen, blauen Handyhülle an sich und entkam unerkannt. Zeugen, die sich in dieser Zeit im Bereich der Brunnenstraße aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

