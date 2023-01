Dießen

vor 17 Min.

Ein Dießener Friseursalon hat Grund zum Feiern

Silke Wiedenmann feiert ihr 20. Jubiläum im Haarwerk in der Mühlstraße in Dießen. Sie betreibt den Salon zusammen mit ihrer Tochter Florine.

Plus Haare schneiden und Frisieren hat in der Mühlstraße 29 in Dießen eine lange Tradition. Jetzt feiert Inhaberin Silke Wiedenmann im "Haarwerk" ein Jubiläum.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Auch das Coronavirus konnte den Dießener Friseursalon Haarwerk nicht in die Knie zwingen. "Wir hatten eine Zeit lang furchtbar zu knabbern an den neuen widrigen Umständen, an dieser erzwungenen Untätigkeit, auch finanziell", gibt Inhaberin Silke Wiedenmann zu. "Welcher kleine Betrieb kann es sich auf Dauer leisten, ins Nichts hinein seine Termine zu legen. Ständig hat sich an der Gesetzeslage etwas verändert, meist zu unseren Ungunsten." Doch jetzt gibt es im Haarwerk in der Mühlstraße 29 etwas zu feiern: Seit 20 Jahren leitet Silke Wiedenmann das Geschäft.

