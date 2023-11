Dießen

vor 48 Min.

Ein Dießener Schlosser zeigt seine Schlössersammlung

Plus Der Dießener Kunstschmied und Schlossermeister Walter Spensberger sammelt seit Jahrzehnten historische Schlösser. Jetzt zeigt er sie in einer Ausstellung des Heimatvereins.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der Dießener Kunstschmied und Schlosser Walter Spensberger kann natürlich nicht widerstehen, seine Ausstellung launig als "Schlossbesichtigung im Königshaus" zu bezeichnen, wiewohl sie eigentlich "Verriegelt und zugesperrt" heißt. Doch Spensbergers Formulierung ist keine Hochstapelei: Denn die am 29. November beginnende Ausstellung in einer sonst nicht genutzten ehemaligen Ladenfläche im Haus von Elisabeth und Wolfgang König in der Schützenstraße 27 zeigt die von ihm und seinem Vater gesammelten Tür-, Schrank- und Truhenschlösser, Türbeschläge und Truhen.

"Du kannst auch mal was im leeren Schaufenster ausstellen" – mit diesem an Spensberger gerichteten lässig gesagten Satz von Wolfgang König nahm die Idee einer Ausstellung von Schlössern Fahrt auf. Das Um- und Aufräumen im "Zentrallager" im Keller des Handwerksbetriebs im Zentrum von Dießen brachte mehr als 50 Schlösser und Türbeschläge zutage. Sie werden in diesem Winter in einer kleinen, aber feinen Kabinettsausstellung des Heimatvereins Diessen gezeigt, die der Ausstellungsmacher Florian Raff in Szene setzt. Die Schlösser und Türscharniere sind im Wesentlichen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Walter Spensberger hat sie zum Teil für diese Ausstellung restauriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen