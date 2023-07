Ein Fußballfest für die ganze Familie – der Ammersee Cup in Dießen

Die letzten Vorbereitungen laufen und auch das Chaos nach dem Sturm ist im Ammersee-Stadion beseitigt. Am Wochenende stehen die Zeichen für den 15. Ammersee Cup gut. Eine "Serie" soll dabei beendet werden.

Rund 70 Mannschaften, 100 Kilogramm Pommes, stapelweise T-Shirts – beim 15. Ammersee Cup nächstes Wochenende (15. und 16. Juli) verwandelt sich das Dießener Fußballstadion wieder in ein Wimmelbild. Einer der Ruhe ins Chaos bringt, ist Ingo Bollinger. Seit 2015 ist er im Organisationsteam des Fußball-Fördervereins mitverantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Fußballspektakels, das seit 2019 erstmals wieder stattfindet. „Die Planung ist zu 90 Prozent abgeschlossen, jetzt sind wir in der heißen Endphase“, so der 49-Jährige. Zelte aufbauen, den Boden für die mobile Küche herrichten, Platzpflege, Lebensmittel und Getränke einkaufen, letzte Fragen beantworten – die Liste der noch zu erledigenden Dinge ist lang und der Countdown läuft. „Es ist schon anstrengend, aber jedes Mal ein tolles Gefühl, wenn die Kinder zu Beginn mit dem Spielmannszug Dießen feierlich auflaufen und sich freuen.“

Es darf sogar noch ein wenig mehr gewuselt werden. „Für Sonntag, den zweiten Spieltag, können wir noch gut ein paar Mannschaften der Altersklassen U10 und U11 gebrauchen“, erklärt Stefan Kunschak, Vorsitzender des Fußball-Fördervereins. Er ist verantwortlich für die Erstellung der Spielpläne und hat dann ein Problem, wenn die Zahl ungerade ist. Aber zum Glück viele helfende Hände im Hintergrund: „Der Zusammenhalt im Jugendfußball ist großartig: Jugendtrainer, Eltern und der Rest der MTV-Fußballfamilie – alle ziehen an einem Strang.“

Die "alten Herren" beim MTV Dießen sorgen für Grillgenuss

So werden die „alten Herren“ wieder nach bewährter Manier grillen, während die MTV-Damen beim Geschwindigkeitsschießen am Start sind und die Erziehungsberechtigten das Kuchenbuffet üppig bestücken. Auch für hohe Temperaturen ist man gut gerüstet: mit Obstspießen und neu einer Slush-Ice-Maschine. „Besonders bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren Sparkasse Landsberg-Dießen, Vallox, Rational, VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG, Immobilien Moll und Fahrschule Becht.“

Die Turniere des Tages finden jeweils ab 10 Uhr parallel auf fünf Plätzen statt, dabei spielt jede Mannschaft mindestens sechsmal à zwölf Minuten. Die jüngsten Teilnehmenden sind unter sieben Jahre alt. „Schön finde ich auch immer die Preisverleihung, wenn alle leuchtenden Augen haben“, erzählt Ingo Bollinger. Jedes Kind bekommt ein T-Shirt geschenkt, die ersten drei Mannschaften zusätzlich jeweils einen Fußball sowie der erste Platz einen Pokal.

Ein Heimsieg soll beim Ammersee Cup 2023 her

Die MTV Jugend hofft noch auf einen Turniersieg – seit dem ersten Ammersee Cup 2006 haben stets die auswärtigen Mannschaften gewonnen. „Wir möchten wieder ein Fußballfest für die ganze Familie ausrichten“, betont Stefan Kunschak. Das weitläufige Ammerseestadion bietet viel Platz zum Spielen, jubeln, auf der Picknickdecke chillen. Wer sich die Zeit zwischen den Fußballspielen vertreiben will, kann in die Soccerbox gehen, Tischtennis spielen, den Skate- oder Basketballplatz nutzen. Und schließlich heißt es nicht umsonst Ammerseestadion – bis zum Sprung ins kühle Wasser ist es nicht weit. (AZ)

