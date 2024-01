Dießen

Ein Jahr nach der Brandkatastrophe: So geht es in Obermühlhausen weiter

In Containern betreiben Roland und Petra Winkler ihr E-Bike-Geschäft in Obermühlhausen weiter.

Plus Den Dreikönigstag 2023 vergessen Roland und Petra Winkler wohl nie wieder. So geht es dem Ehepaar aus Obermühlhausen ein Jahr nach dem Brand seines E-Bike-Ladens.

Von Frauke Vangierdegom

In diesen Tagen ist von der Brandkatastrophe, mit der das Jahr 2023 für Roland und Petra Winkler in Obermühlhausen nicht mehr viel zu sehen. Nur eine Bodenplatte zeugt noch vom einstigen E-Bike-Geschäft mit Werkstatt, das die beiden im Dießener Ortsteil betrieben und bis heute, wenn auch provisorisch, weiterbetreiben. Denn aufgeben war für das Ehepaar nie eine Option.

Am Dreikönigstag 2023 nimmt die Katastrophe ihren Lauf: Roland Winkler und seine Frau Petra müssen mit ansehen, wie ihr Lebenstraum vom eigenen E-Bike-Laden, den sie sich 2019 verwirklicht hatten, in Flammen aufgeht. Nur kurz darauf beschreibt das Ehepaar auf seiner Homepage mit den Worten "Für uns ist das neue Jahr mit einer Katastrophe gestartet", was in ihnen vorgeht. Es war wohl ein technischer Defekt, der innerhalb kürzester Zeit alles zunichtemachte, was sich die beiden aufgebaut hatten.

