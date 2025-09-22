Ein prächtiger Marktsonntag schließt in Dießen den Sommer ab

Als diese Zeilen geschrieben wurden, stand die Sonne strahlend hell am klaren Himmel. Wenn diese Zeilen gelesen werden, hat der Herbst pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang das Ruder übernommen, eingepackt von einer dicken, grauen Wolkendecke mit reichlich frischen Temperaturen. Mit dem 21. September hatte der Gewerbeverband in Dießen noch einen perfekten Tag für den Marktsonntag ausgesucht. Entsprechend prächtig besucht war die Flaniermeile vom Maibaum am Beginn der Mühlstraße bis runter zum Wahrzeichen „Diez“ - dem Mann mit dem goldenen Fisch - am Untermüllerplatz. Doch auf diese kurze Strecke bezog sich das Geschehen nicht. Auch Geschäfte und Lokale in der Johannis-, Herren- und Prinz-Ludwig-Straße hatten geöffnet und erfreuten die Besucher mit ihren teilweise speziellen Angeboten.

Mit der Musik geht es beim Marktsonntag zum Untermüllerpatz

Schlag 12 Uhr marschierten unter anderem die Bürgermeisterin, ein Großteil des Gemeinderats und etliche Mitstreiter des Gewerbeverbands unter den schmissigen Klängen des Musikvereins Dießen vom Maibaum zum Untermüllerplatz. Direkt vor dem „Diez“ richtete die Bürgermeisterin einige herzliche Dankesworte an diverse Vereine und Verbände: „Lasst uns diesen 24. Marktsonntag zu einem wunderbaren Erlebnis werden“, beschwor sie die Anwesenden. „Wir leben in Dießen von der Tradition. Und das werden wir heute auch den Münchnern auf der Wiesn beweisen“, fügte sie hinzu.

Icon vergrößern Auch der Spielmannszug umrahmte den Dießener Marktsonntag musikalisch. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch der Spielmannszug umrahmte den Dießener Marktsonntag musikalisch. Foto: Christian Rudnik

Im Anschluss meinte Jan Dicks vom Organisationsteam des Gewerbeverbands: „Wir wollen es nicht versäumen, an dieser Stelle den Sponsoren für ihre Zuwendungen zu danken. Denn ohne die ist es heutzutage nicht möglich, ein Fest in jener Größenordnung zu stemmen.“ Und seine Kollegin Simone Cardinale fügte hinzu: „Wie immer haben wir ein tolles Programm zu bieten. Der Musikverein sorgt für die akustische Untermalung. Danach kommt der ,Tanz der Zwerge‘, vorgetragen von unseren Allerjüngsten. Der MTV hat eine Sportaufführung vorbereitet. Außerdem gibt es Zumba zum Mitmachen. So sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.“ Der „Tanz der Zwerge“ wurde bestritten von 14 Madln und Buben zwischen drei und 16 Jahren, allesamt Mitglieder vom Trachtenverein. Sie servierten vier Tänze, gestartet wurde mit zwei Polkas, danach plattelten die Burschen und die Madln drehten gekonnt in bester bayerischer Tradition. Besonders die Kleinsten hatten glänzende Augen wegen all der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilwurde.

Die Bürgermeisterkandidaten: Die einen sind Überflieger, die anderen bleiben auf dem Boden der Tatsachen

Während die Besucherzahl zu Beginn noch überschaubar wirkte, war die Mühlstraße spätestens am Nachmittag rappelvoll. Kein Wunder bei den Angeboten: Die Kids kreischten begeistert auf dem Riesentrampolin „Jump & Fly“. Wer sich das bunte Gewusel von oben ansehen wollte, konnte sich mit dem Überflieger „AirEmotion“ in 40 Meter Höhe katapultieren lassen. Auch drei der fünf Bürgermeisterkandidaten verschafften sich auf diese Weise einen Überblick: Marian Cammerer (CSU), Marcus Noack (SPD) und Kieran Smolka (Grüne). Amtsinhaberin Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Michael Hofmann (Bayernpartei) blieben jedoch lieber auf dem Boden der Tatsachen. Ein gemeinsames Bild der fünf war denn auch nur vor und nicht auf dem „AirEmotion“ möglich.

Icon vergrößern Natürlich ließen sich beim Marktsonntag auch alle blicken, die nächstes Jahr Bürgermeister in Dießen werden wollen. Vor dem "AirEmotion" reihten sich (von links) Michael Hofmann, Marian Cammerer, Bürgermeisterin Sandra Perzul, Marcus Noack und Kieran Smolka auf. Abgehoben mit dem "AirEmotion" haben dann aber nur Cammerer, Noack und Smolka. Foto: Maxi Schneider Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Natürlich ließen sich beim Marktsonntag auch alle blicken, die nächstes Jahr Bürgermeister in Dießen werden wollen. Vor dem "AirEmotion" reihten sich (von links) Michael Hofmann, Marian Cammerer, Bürgermeisterin Sandra Perzul, Marcus Noack und Kieran Smolka auf. Abgehoben mit dem "AirEmotion" haben dann aber nur Cammerer, Noack und Smolka. Foto: Maxi Schneider

Das kulinarische Angebot war abwechslungsreich wie selten zuvor, für jeden Geschmack war etwas dabei: Schnitzel, Currywurst, Asia-Food, Flammkuchen, Palatschinken bis hin zu vegetarischen Spezialitäten und vieles mehr erfreuten den Gaumen. Für den Nachhauseweg bestimmt waren Tees, Kräuter, Taschen, Schmuck, Haushaltswaren, Salben oder Spielzeug und etliches mehr. Bis um 17 Uhr tummelten sich die von der Sonne Beseelten in den geöffneten Läden, deren Inhaber mit den Erträgen weitgehend zufrieden waren. So klang ein wunderbarer Sommertag aus.