Ein schwerer Gegner wartet auf die Fußballer des MTV Dießen

Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag will die erste Mannschaft des MTV Dießen auch am kommenden Samstag um 12:30 auswärts beim SC Unterpfaffenhofen punkten.

„Wir wissen, dass wir bei einem starken Gegner antreten, wollen aber vor allem auf uns schauen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Der MTV und der SCU standen sich vor etwas über einem Jahr im letzten Testspiel der Sommervorbereitung auf die vergangene Saison gegenüber. Damals war das Team vom Ammersee chancenlos und verlor klar mit 0:4. In der aktuellen Saison steht Dießen mit acht Punkten aus neun Spielen auf dem elften, Unterpfaffenhofen mit 14 aus acht auf dem vierten Rang.

Die Marschroute ist klar: Der MTV muss wieder bessere Leistungen zeigen

“Wir wollen wieder eine bessere Leistung zeigen und auch auswärts etwas mitnehmen”, ist die Marschroute für Ropers und seine Mannschaft dennoch klar.

Die Zweite Mannschaft des MTV will nach der Niederlage am vergangenen Wochenende im Nachholspiel am Donnerstag um 19:30 beim VFL Denklingen und dann am Sonntag um 13:15 bei den SpFr Breitbrunn ebenfalls wieder punkten. (AZ)