Ein sozialer Dienstleister kommt in das Dießener Zentrum

Der Markt Dießen vermietet die ehemalige Physiotherapie-Praxis in der Mühlstraße an einen Dienstleister für Senioren. Welches Angebot das Unternehmen dort machen wird.

Für die frühere Physiotherapie-Praxis in den gemeindlichen Räumen der Mühlstraße 4 in Dießen kündigt sich jetzt eine neue Nutzung an. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, werden die Räume voraussichtlich ab 1. Mai für zunächst zwei Jahre an einen sozialen Dienstleister vermietet.

Dabei handelt es sich um die Agentur für soziale Betreuung aus Riederau. Das Unternehmen wurde 2017 von Elisabeth Biederer gegründet. Biederer ist gewerblich tätig und bietet Alltags- und Pflegebegleitung an. Mit der Anmietung der zentral gelegenen neuen Geschäftsräume sollen auch Veranstaltungen möglich werden, die sich insbesondere an ältere Menschen richten, um sie aus ihrer häuslichen und sozialen Isolation zu holen und mit kreativen Angeboten in einer Gemeinschaft für den Alltag zu stärken.

Geld der Pflegekasse kann für die Leistungen der Agentur verwendet werden

Unter Alltagsbegleitung sind hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen, aber auch Spaziergänge, Einkäufe, die Begleitung zu Arztterminen oder die Unterstützung bei alltäglicher Korrespondenz mit öffentlichen Stellen, Versicherungen oder Banken zu verstehen. Pflegeleistungen im eigentlichen Sinn erbringt das Unternehmen nicht, betont Biederer: "Wir sind kein ambulanter Pflegedienst, sondern wir ersetzen und ergänzen Leistungen, die normalerweise familiär erbracht werden." Die Leistungen der Agentur für soziale Betreuung richten sich an Personen ab Pflegegrad 1, die noch in der eigenen Wohnung leben, können aber auch als private Leistung gebucht werden.

Die Unternehmensgründerin Elisabeth Biederer begleitet nach eigener Aussage bereits seit 2011 Senioren, war für diese Funktion zwei Jahre lang im Augustinum angestellt und gründete 2017 die Agentur für soziale Betreuung, mit der sie auch mit dem Pflegestützpunkt in Landsberg und dem Landratsamt im Rahmen des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts zusammenarbeitet, wie sie weiter sagt.

Eine Machbarkeitsstudie für das ehemalige "Krempels"

Neues wusste Bürgermeisterin Perzul auch mit Blick auf eine weitere gemeindliche Liegenschaft im Ortskern zu berichten. Für den ehemaligen Antiquitätenladen "Krempels" neben dem Rathaus wurde ein Architekturbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Damit soll geklärt werden, auf welche Weise das Haus am besten genutzt werden kann.

