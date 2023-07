Ein spannendes Rennen und viel Musik in den neuen Seeanlagen in Dießen

Nach der Einweihung ist in den Dießener Seeanlagen ein Tag füllendes Programm geboten. Einige Besucher können sich über schöne Preise freuen.

An die Einweihung der neuen Seeanlagen in Dießen am Samstag wird man sich sicher noch lange erinnern. Nach den Grußworten im offiziellen Teil am Samstagvormittag wurde bis zum Abend munter gefeiert. Zu den Höhepunkten des Programms zählte, insbesondere für die Kinder, das Entenrennen des Lions Clubs Ammersee, das nach längerer Pause erstmals wieder auf dem Mühlbach stattfand und einem guten Zweck diente. Die Dießener und ihre Gäste genossen den unterhaltsamen Tag am und im See bei flotter Musik und regionalen Leckereien.

Heiß war es bei der Einweihung der Seeanlagen und entsprechend suchten etliche Gäste eine Erfrischung im (inzwischen auch nicht mehr ganz kühlen) Wasser des Ammersees. Foto: Uschi Nagl

Pünktlich um 14.30 Uhr wurden 3000 gelbe Plastikenten, alle mit einer registrierten Startnummer auf dem Bauch, am Untermüllerplatz von den Lions aus großen Säcken auf einen Satz in den Mühlbach gekippt und von den Entenbesitzern kräftig angefeuert. Während entlang des Untermüllerplatzes ein fast geschlossenes Feld gemütlich dahin schwamm, nahmen die Enten auf Höhe der Fischerei Rauch langsam an Fahrt auf. Im Zieleinlauf östlich der Eisenbahnbrücke trennte sich dann die Spreu vom Weizen. An einer gelben Einlaufsperre, mit der die Freiwillige Feuerwehr das Ziel, die Mühlbachmündung, abgesperrt hatte, wurden die Enten sogleich der Reihe nach wieder aus dem Wasser gefischt.

Die Besitzer der 30 schnellsten Enten haben in den Seeanlagen Grund zur Freude

Nach ungefähr 15 Minuten war das Rennen, das musikalisch wunderbar vom coolen Sound der Big Band des Gymnasiums Weilheim untermalt wurde, gelaufen und die Besitzer jener Enten, die zu den ersten 30 gehörten, die am Ziel ankamen, konnten sich über attraktive Gewinne freuen: Ebenso begehrt wie die Essens- und Eisgutscheine, die Dießener Gastronomen großzügig spendiert hatten, waren auch die Kinogutscheine. Kaum zu toppen waren die ersten drei Preise, ein Rundflug über den Ammersee, eine Ballonfahrt und Eintrittskarten für das Kaltenberger Ritterturnier.

Den besten Überblick auf die neuen Seeanlagen konnte man sich beim Air-Emotion von Christian Noll verschaffen, mit dessen Kran es bis zu 60 Meter nach oben geht. Foto: Uschi Nagl

Wer keinen Rundflug und keine Ballonfahrt gewann, konnte trotzdem abheben. Christian Nolls Air-Emotion hob viele Besucherinnen und Besucher in die Lüfte, die sich aus der Kran-Perspektive einen umfassenden Überblick von den neuen Seeanlagen verschaffen und die hochsommerliche Atmosphäre am Ammersee betrachten konnten.

In den Boxler-Anlagen gibt es ein Programm für Kinder

Schon am Vormittag hatte sich Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihrer Rede zur Eröffnung der neuen Seeanlagen bei allen Helferinnen und Helfern bedankt, die dazu beigetragen hatten, dass das Einweihungsfest mit Bewirtung und Rahmenprogramm zustande kam. So zum Beispiel bei den Mitgliedern der Freien Kunstanstalt, die ein Kinderprogramm im Boxler-Garten anboten, und bei den Musikern und Bands, die den ganzen Tag, bis spät in den Abend hinein für Stimmung sorgten.

Besonders freute sich die Bürgermeisterin auch über die rege Teilnahme an einem Malwettbewerb der Carl-Orff-Grundschule. 70 Mädchen und Buben aus der ersten und zweiten Jahrgangsstufe hatten gemalt, wie sie die neuen Seeanlagen erleben. Die zehn schönsten Bilder wurde auf der Bühne von Bürgermeisterin Perzul und ihrem Sohn Lukas gezeigt. In Kürze sollen die kleinen Malerinnen und Maler ihre Preise, Kino- und Buchgutscheine, in der Schule erhalten.

Die Lehrerband der Carl-Orff-Schule hatte bei ihrem Auftritt beim Seeanlagen-Fest in Dießen aus den Kreisen von Schülern und Eltern schon mal einen sicheren Stamm an Fans. Foto: Uschi Nagl

Auch die Lehrer der Carl-Orff-Schule und ihr Schulleiter Michael Kramer an der E-Gitarre trugen ihren Teil zum Gelingen des Festes bei. Mit einer fetzigen Mischung aus Pop und Rock begeisterten sie und es wurde ausgelassen gesungen, getanzt und gelacht. Anschließend ließ die Lizzy Miller Band mit einem großartigen Streifzug durch zahlreiche Genres den wunderbaren Sommerabend am See musikalisch ausklingen.