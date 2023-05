Ein Wolf in Dießen? Was das Landesamt für Umwelt sagt

Plus Nach dem Fund zweier toter Schafe bei Dießen fällt der Verdacht auf einen Wolf. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse des Landesamts für Umwelt.

Zwei tote Schafe sind am Himmelfahrtstag auf einer Weide bei Dießen gefunden worden. Die Polizei vermutete aufgrund der Verletzungen der Schafe, dass sie von einem anderen Tier getötet worden seien, mutmaßlich von einem Wolf. Inzwischen gibt es nach einer Nachfrage unserer Redaktion weitere Informationen zu dieser Sache.

Die verendeten Schafe wurden zwischenzeitlich vom Landesamt für Umwelt (LfU) genauer untersucht. Ein Sprecher der Behörde teilt nun mit: "Bei dem Ereignis vom 18. Mai im Landkreis Landsberg, wo zwei Schafe tot aufgefunden wurden, hat sich der Verdacht auf Wolf nicht bestätigt. Laut Zweitdokumentation gibt es keinen Hinweis auf Gewalt vor dem Tod. Der Befraß erfolgte nach dem Tod." Die Schafe seien an einer Krankheit verendet, so das LfU.