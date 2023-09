Einbrecher stehlen Schmuck aus Dießener Einfamilienhaus

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Dießener Ortsteil Lachen wird Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwochmorgen bis zum frühen Mittwochabend (13. September) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Gassenacker im Dießener Ortsteil Lachen ein. Der Täter gelangte laut Polizeibericht über eine eingeschlagene Terrassentür in das Innere des Hauses und entwendete dort diversen Schmuck. Die Polizei Dießen bittet Zeugen, die am Tattag oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch