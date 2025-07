Eine 35-jährige Erfolgsgeschichte

Der Vorstandsvorsitzende der Wüstenrot Bausparkasse AG, Bernd Hertweck, ließ es sich nicht nehmen, den zum 30. Juni aus dem W&W-Konzern ausgeschiedenen Vertriebsdirektor Manfred Dinauer im Rahmen einer sehr persönlichen Feierstunde im Restaurant Seepost in Riederau am Ammersee würdig zu verabschieden. Mit anwesend waren unter anderem Landesdirektor Süd Marcus Sieger, Vertriebsdirektor Martin Günther (Nachfolger), Abteilungsleiter Kredit Stefan Behrens, weitere Vertriebsdirektoren, beinahe alle Kolleginnen und Kollegen der Vertriebsdirektion Landsberg sowie seine Frau Josefine. Bernd Hertweck würdigte die Leistung von Manfred Dinauer mit großartigen Zahlen, aber auch mit ergreifenden Worten.

Icon Vergrößern Wüstenrot-Vorstandsvorsitzender Bernd Hertweck (links) und Manfred Dinauer. Foto: Wüstenrot Icon Schließen Schließen Wüstenrot-Vorstandsvorsitzender Bernd Hertweck (links) und Manfred Dinauer. Foto: Wüstenrot

Am 1. April 1990 startete Manfred Dinauer bei der Bausparkasse Wüstenrot als Bezirksleiter für das Ammersee-Gebiet. Nach zehn Jahren entschieden sich Dinauer und sein langjähriger Weggefährte Helmut Rabe (bis 31.12.2024 im Unternehmen) eine Direktion mit einer eigenen Immobilienabteilung zu führen. Obwohl es anfangs bei den Führungskräften Widerstände gab, sollte es sich bald als Erfolgsmodell herausstellen. Die Vertriebsdirektion unter der Leitung von Manfred Dinauer wuchs und wuchs und war auch deutschlandweit überaus erfolgreich. Elf mal hintereinander (2013-2024) wurde die VD Landsberg Nummer Eins - und die Immobilienabteilung unter Leitung von Günther Strehle ist seit fast zwei Jahrzehnten Dauersieger in Deutschland.

In seiner Abschlussrede würdigte Manfred Dinauer die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der Zentrale in Ludwigsburg. Man hatte vor über fünf Jahren in Landsberg das größte Vorsorge-Center bundesweit bezogen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wüssten das zu schätzen. Einen großen Dank richtete Dinauer an sein tolles Team, das fast vollzählig erschienen war, und an seine Frau Josefine. Nach genau 35 Jahren tritt Manfred Dinauer aus dem W&W-Konzern aus und wird in Zukunft als Berater agieren.