Eine Keramik-Schauwerkstatt mitten in Dießen

Es hat schon ein bisschen was von Magie, wenn Romina Ried aus einem unscheinbaren Tonklumpen eine neue Vase, eine Tasse oder eine Schale entstehen lässt. Die 28-jährige Keramikerin, die normalerweise in der Hofmark 6 ihre Werkstatt betreibt, bietet Interessierten ab sofort bis Ende Februar die Gelegenheit, ihr bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem das neue Werkstück fertig ist für den Brand. Denn der Brennofen bleibt auch während der Zeit, die Romina Ried im Popup-Store in Dießen arbeitet, an seinem Platz im Schmuckwerk-Haus.

Was aber letzlich nach den ganzen Arbeitsschritten aus dem Tonklumpen entstanden ist, zeigt die Künstlerin in allen Facetten in der Prinz-Ludwig-Straße 2 in Dießen. Seit Sommer 2023, nachdem sie ihr Studium der freien Kunst mit Schwerpunkt Keramik nac sechs Jahren erfolgreich beendet hat, ist Romina Ried selbstständige Keramikerin. Ihre Keramiken, die von individuellen Bechern, Tee- oder Kaffeekannen über Schalen bis hin zu imposanten Bodenvasen reichen, bietet sie in erster Linie auf diversen Märkten an - dazu gehörte unter anderem auch der weit über die Marktgrenzen hinaus bekannte Dießener Töpfermarkt im vergangenen Jahr. Auch heuer wird Romina Ried mit ihren Arbeiten dort zu finden sein.

Die Keramikerin aus Dießen stellt ihre Glasuren selbst her

Jedes Unikat entsteht während des Arbeitens an der Töpferscheibe. „Ich orientiere mich gerne an Formen aus der Natur“, erläutert Romina Ried beim Besuch unserer Redaktion in ihrer Schauwerkstatt. Da verwundert es nicht, dass beim Anblick einer großen Bodenvase sofort Assoziationen zu einem verästelten Baumstamm entstehen und bei einem anderen Werkstück die Ähnlichkeit mit einem Felsen nicht zu verleugnen ist. Passend zu den an die Natur angelehnten Formen sind auch die Glasueren, die ihre volle Schönheit nach dem Brand bei 1260 Grad entfalten. „Meine Glasuren stelle ich selbst her aus Holzasche, Sand oder Lehm“, erzählt Romina Ried, während sie mit ihrem Lebenspartner Benedikt Gleißl (40 Jahre) den Popup-Store für die kommenden Wochen vorbereitet.

Wer die Schauwerkstatt betritt oder durch die großen Fenster einen Blick hineinwirft, dem dürften auch die bunt bemalten Keramiken auffallen, die in den Regalen stehen. „Die entstehen in Zusammenarbeit mit Lina Wiedwald, mit der ich seit dem Studium gerne zusammenarbeite“, berichtet Romina Ried. Auch Lina Wiedwald wird zeitweise in der Schauwerkstatt arbeiten und Einblicke in ihre Arbeiten geben.

Benedikt Gleißl, der als selbstständiger Baumpfleger arbeitet und außergewöhnliche Küchen und Möbel baut, zeigt ein paar seiner besonderen Arbeiten. Ein großer Tisch fällt beim Betreten des Popup-Stores sofort ins Auge. „Der Tisch ist aus dem Holz eines Apfelbaums gefertigt, der in Dießen stand und gefällt werden musste. Mir liegt sehr viel daran, dass solche Bäume nicht als Brennholz enden, sondern in anderer Form weiter Bestand haben dürfen.“

Benedikt Gleißl fertigt außergewöhnliche Möbel

Einblicke in ihre Arbeit bieten Romina Ried, Lina Wiedwald und Benedikt Gleißl bis 28. Februar jeweils montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie an den Samstagen von 10 bis 16 Uhr. Der Popup-Store, der auf Initiative des Dießener Gewerbeverbands entstanden ist, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus in der Prinz-Ludwig-Straße 2. Am Samstag, 15. Februar, laden die drei Kunstschaffenden dann ab 18 Uhr zu einem Sektabend mit Musik.